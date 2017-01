Los accionistas de Nisa tienen una semana para decidir cuándo venden al Grupo Vithas

Valencia. La agrupación Accionistas X Nisa celebró ayer su quinta y última asamblea para trasladar a los partícipes que la integra, más del 50% de la sociedad, el acuerdo de venta que se alcanzó con el Grupo Vithas, lo que pone fin al objetivo de la asociación.

Hasta el próximo 31 de enero los partidarios de la venta tendrán que elegir entre las dos modalidades que se plantean en el acuerdo. Por una parte, el Grupo Vithas ofrece comprar cada acción ya por 24,5 euros. Por otra parte, el pacto de accionistas establece también la opción de venta durante un plazo de cinco años, que finaliza en junio de 2022, a un precio de 30 euros por acción.

Los coordinadores de la operación de venta en la agrupación Accionistas X Nisa insisten en la urgencia a la hora de tener preparados los títulos de las acciones que se posea así como los poderes originales, en el caso de que se actúe por representación. El hecho de no disponer de los títulos, haberlos extraviado o que estos no respondan a la titularidad real de las acciones impedirá participar del acuerdo de venta. En ese caso, los miembros de la plataforma pasarán a formar parte de los partidarios de no vender, que permanecerán como independientes.

En el último año, el Grupo Vithas ha ido adquiriendo participaciones de la compañía valenciana hasta hacerse con un 47%. Aunque los miembros de Accionistas X Nisa no se acogieran al acuerdo de compra de forma masiva, fuentes de la operación estiman que se venderá un número suficiente como para que la empresa participada por Laboratorios Almirall y CriteriaBank (La Caxia) supere ampliamente el 50% del accionariado y haga efectiva la toma de control de la empresa.