El FROB defiende la venta de BdV tras las críticas del Tribunal de Cuentas

VAlencia. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) niega las «insuficiencias y deficiencias» de las que le responsabiliza el Tribunal de Cuentas en su informe sobre el rescate bancario español y, principalmente, los procesos de venta. El fondo asegura haber gestionado la venta de entidades rescatadas con el objetivo de maximizar el retorno de ayudas públicas, además de perseguir una «completa neutralidad» e igualdad de oportunidades para los potenciales compradores.

Sin embargo, en el caso concreto del Banco de Valencia y del Banco Gallego, el organismo auditor le recrimina haber cargado con los costes del acto de venta sin haber justificación para ello. «Los gastos incurridos por el FROB en la transmisión del Banco Gallego, el 28 de octubre de 2013, y del Banco de Valencia, el 28 de febrero de 2013, que ascendieron a 0,1 y 1,7 millones de euros, respectivamente, no pudieron ser recuperados por el FROB al ser el precio de venta en ambas entidades de un euro», un precio simbólico que es recordado varias veces en el informe.

Frente a esto, el fondo insiste en que realizó o se sirvió de asesores para el análisis del coste de las medidas de resolución y de las alternativas posibles a la venta. «En todos los procesos se ha contado con expertos independientes con el objeto de asegurar una total objetividad en la actuación y de reunir toda la información necesaria, de la máxima calidad y profundidad, para adoptar las decisiones más eficientes». El FROB incide en que la labor de estos asesores consistió precisamente en la valoración y cuantificación de las distintas alternativas.

Pero resulta que la contratación directa que se hizo del asesor externo para la venta del banco valenciano también es cuestionada en el informe. Para el Tribunal de Cuentas, la explicación que dio en su día el FROB para adjudicarlo a la consultora Oliver Wyman por 666.000 euros de la transmisión se desprende «cierta exclusividad» por parte del FROB al contratista, al entender de su razonamiento «que ninguna otra sociedad podría llevar a cabo la prestación contratada».

Sin entrar a cuestionar la valía de la consultora, el informe estima que esa conclusión «habría requerido un examen más exhaustivo y documentado que demostrase que la sociedad directamente seleccionada era, en la práctica, la única que disponía de la capacidad y de los medios adecuados para su ejecución».

Y es que, el FROB alegó en su momento para avalar la elección Oliver Wyman que esta firma realizó «las pruebas de resistencia de todo el sistema financiero español, además de poseer experiencia internacional en los procesos de resolución y de contar con el visto bueno de las autoridades europeas». Con esto, se entendía que aportaba «un gran valor añadido a la hora de realizar los trabajos con la fiabilidad y rapidez requeridas», sin más explicación.

En su comunicado de ayer, el FROB no responde a otra de las críticas, concretamente la que se refiere a que la memoria económica del proceso de resolución de Banco de Valencia no informó de todas las garantías fiscales a la que se obligó posteriormente el FROB en el contrato de venta. Si responde el fondo a la acusación de haber incurrido en mayores gastos en los procesos de reestructuración al solicitar informes que finalmente fueron innecesarios (como en el caso de CEISS y Liberbank) o con la concesión en 2010 de una línea de crédito que finalmente no se empleó.

En ese sentido, el fondo recuerda que uno de los principios esenciales de su actuación es el de asegurar la continuidad de las actividades y servicios esenciales para la economía y «evitar efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero. Ello le lleva indefectiblemente a actuar con cautela y prudencia, debiendo prever alternativas para el caso de que no prosperen las soluciones privadas adoptadas por las entidades de crédito y haya que recurrir sin demora al apoyo financiero público, en escenarios que exigen la máxima rapidez y diligencia», ha esgrimido.