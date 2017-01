El sector turístico acusa al Consell de ponerse «de parte de los defraudadores»

Los empresarios turísticos vuelven a cargar contra el Consell, en este caso, por el informe que publicó hace dos semanas la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat, en el que exigía a la Secretaría Autonómica de Turismo que retirara la obligatoriedad de que las viviendas con actividad turística estén inscritos en el registro.

«Es la primera vez que observamos cómo una administración pública se pone del lado de los defraudadores en lugar de velar por los empresarios cumplidores de sus obligaciones», criticó ayer Hosbec, la patronal hotelera de Benidorm y la Costa Blanca, ante las conclusiones del organismo regulador valenciano -que depende de la conselleria de Economía- y que hacen referencia al control de las viviendas turísticas impulsado por el departamento que dirige Francesc Colomer -dependiente de Presidencia-.

De este modo, se abren dos frentes en el seno del Consell. Por un lado, la secretaría autonómica defiende la obligatoriedad de que cualquier propietario debe inscribir su piso en el Registro de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunitat en caso de que vaya a ofertarlo a turistas. Por otro lado, la Conselleria de Economía, a través de la comisión de competencia, reprende la política de Colomer al considerar que «supone una restricción desproporcionada de la libertad de empresa y de competencia».

Así las cosas, los empresarios se manifestaron ayer en favor del secretario autonómico y le instaron a que mantuviera el papel sancionador de la Agencia Valenciana de Turismo hacia las páginas web que ofertan apartamentos sin estar registrados, como ya hizo con Airbnb, entre otras. Por su parte, Colomer explicó a LAS PROVINCIAS que desconoce el alcance que puede tener este informe en su política reguladora. «Todavía no hemos hablado con la conselleria de economía. Espero que no suponga ningún escollo para nuestra política», afirmó Colomer y añadió que no se esperaba esa conclusión del dictamen. Ante esta situación, tratará de «hacer pedagogía» a la hora de explicar al departamento de Rafael Climent su discrepancia. «Vamos a argumentar y defender que no se puede confundir la libertad de empresa con la picaresca ni con la competencia desleal», sentenció.

El presidente de Hosbec, Antonio Mayor, explicó también ayer a este periódico que valoran de manera positiva la entrada de nuevos competidores en el sector, pero insiste en que deben «cumplir con la ley». Por ello, tanto él como la patronal que dirige expresaron su total respaldo a Colomer, así como su oposición al dictamen de la conselleria de Economía. Además, Mayor reivindicó la necesidad de una ley estatal que armonice este fenómeno por igual en todas las comunidades autónomas. «Creemos que finalmente la conselleria optará por la lógica», afirmó.

La asociación empresarial, que ha solicitado una reunión con el conseller de Economía, sostiene que el órgano regulador omite elementos importantes de valoración económica y fiscal. «La CDC omite en su informe que una buena parte de los que se dedican a alquilar turísticamente sus viviendas en régimen similar al hotelero, por días, incluso con servicios complementarios como lencería, limpieza o regímenes alimenticios, lo hacen precisamente sin ser empresas». Es decir, realizan una actividad desde el amparo de la economía sumergida, sin que dichas operaciones de alquiler turístico estén sujetos a ningún tipo de fiscalidad, retención, impuesto o contribución.

Según señala la patronal, el 90% de este tipo de alojamientos se encuentran en esta situación de ilegalidad. «El dictamen se aleja de la tendencia de los principales destinos turísticos mundiales que ya han entendido que esta oferta descontrolada supone un grave riesgo a su equilibrio económico», indicaron.