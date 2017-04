Miguel Aballe, director de la Asociación Nacional de Latas de Bebidas: «Detrás del sistema de retorno de envases del Consell hay intereses comerciales»

El sistema de retorno de envases que prepara el Consell, conocido como SDDR, no sólo ha puesto en pie de guerra al sector del comercio por obligarles a instalar las máquinas de depósitos. Los fabricantes de latas son otros de los detractores de esta iniciativa, ya que no sólo perjudicaría su negocio, sino que además «complicaría la vida al ciudadano», según cuenta el director de la Asociación Nacional de Latas de Bebidas, Miguel Aballe. El dirigente insta a la conselleria a que desarrolle un sistema que sirva para todos los residuos.

Ustedes denunciaron que el Consell les atribuyó unos datos que no eran suyos para defender el SDDR...

Nos citaron porque nosotros les dimos información y documentación completa. Les pasamos datos de por qué creemos que no funciona el sistema que quieren establecer, pero parece que han hecho caso omiso y en lugar de eso, sacaron unos datos que luego nos atribuyeron. Presentamos una queja en su día con ese tema. Lo que nosotros entendemos es que la conselleria ha utilizado los argumentos de las organizaciones que están promoviendo el SDDR. Si uno quiere poner en marcha algo, hay que escuchar a todas las partes.

¿Cómo valora el nivel de reciclaje actual en la Comunitat

Creemos que la situación es mucho mejor de la que señala la conselleria. Yo no veo esa situación horrorosa. No obstante, se sabe que hay residuos abandonados, pero son de todo tipo, no sólo de unos envases en concreto. El hecho de que unos envases se incluyan en el SDDR no salva del abandono. Es más, los residuos que se recogen son los que más se reciclan. Se hace un gasto tremendo para mejorar tan sólo un poco el reciclaje.

¿Cree que no hay marcha atrás?

Creemos que todavía hay tiempo para discutir entre todas las partes y, así, mejorar la situación actual. La idea es que haya un sistema para todos los envases. En concreto, con el SDDR pasamos del 85% al 90% de reciclado, pero sólo en una parte de los residuos. Además, es un problema mantener dos sistemas a la vez. Es mucho más lógico mejorar los contenedores de envase (poniendo más, por ejemplo) antes que implantar un nuevo sistema. El sistema propuesto por el Consell se plantea como si los únicos envases que se consumen fueran los de bebida.

Según dice, es más barato fabricar una lata que reciclar. ¿Por qué?

El SDDR costaría de media 900 millones de euros, lo que sumado al formato de reciclaje actual ascendería a 1.500 millones de euros.

Si el incremento en el reciclado con ese sistema es mínimo, ¿a qué cree que obedece la iniciativa de la conselleria?

Creemos que hay una motivación comercial. Hay compañías importantes muy interesadas en vender ese sistema. En concreto, una multinacional noruega tiene previsión de vender 15.000 máquinas en España. Hay una presión comercial que fomenta la aparición de organizaciones que parece que se financian de esas fuentes. Está claro que detrás de ese sistema de retorno de envases hay intereses comerciales y parece que conselleria sólo ha hecho caso a las firmas que quieren vender el sistema.

¿Tienen datos concretos del impacto de este sistema en su negocio?

Se estima que sean unos 900 millones de euros para toda España, que dividido por el número de envases, el resultado es seis céntimos por cada uno. El hecho de poner en marcha ese sistema, implica que a cada lata haya que sumar esa cantidad que pagaría el consumidor. Todavía no se puede anticipar el comportamiento de los consumidores; si van a dejar de comprar latas de refresco en favor de otros envases como botellas, ya que estos últimos no entran en la máquina de depósitos por ser demasiado grandes.

¿Cuál es la situación del sector?

El mercado de latas y bebidas creció bastante hasta el año 2007, con la crisis tuvo una pequeña caída y desde hace un par de año empezó a crecer un poco. En 2015, se vendieron 6.828 millones de latas. Es decir, nos estamos recuperando. Un signo de ello es que esta misma semana se ha anunciado que se va a hacer una fábrica nueva.

¿Qué cambios más significativos ha experimentado en esos años?

Hace veinte años en España, la mayor parte de las latas eran de refresco y ahora lo que ha crecido son las latas de cerveza. En concreto, el 80% de las latas eran de refresco y el 20% de cerveza, ahora la cerveza copa el 45%. Eso es un indicador de la economía; en los años de crisis, la gente dejó de ir a los bares y optó por consumir latas de cerveza.

¿Qué propone como alternativa al SDDR?

Lo que proponemos es en primer lugar, que el Consell trabaje sobre datos reales; no se puede decir que ahora se recicla el 30% de los envases cuando estamos reciclando más del 70%. Segundo, sería mucho mejor un sistema que permita recuperar todos los tipos de envases. Además, es complicar la vida al ciudadano, que además deberá pagar 10 céntimos en prenda por una serie de envases, que si se rompen o se aplastan no podrá recuperar. Es un sistema perverso. Y por último, hay que hacerle entender al Consell que la mejor solución es abordar todos los residuos y no solo unos pocos. La mejora medioambiental será mayor si se trata todo tipo de envases.