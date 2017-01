«Queremos introducir pragmatismo y agilidad a la gestión de la firma»

La familia Lladró ha aprobado la venta de la firma de porcelana decorativa que lleva su nombre al fondo PHI Industrial, una sociedad inversora que se plantea reflotar la empresas para su posterior venta, aunque en esta reorganización no se incluye el traslado de la producción fuera de Valencia ni someter a la plantilla a nuevos ajustes. PHI Industrial es propiedad de Jordi Bricio y Alexander Wit, aunque ha sido este último quien ha llevado la operación de compra de la marca valenciana y quien expuso ayer a LAS PROVINCIAS los plantes que se plantean aplicar a la compañía tras conocerse la noticia.

¿Cuándo van a tomar el control efectivo de la empresa?

Después de que la familia haya aprobado la venta, a partir del próximo lunes cerraremos los últimos flecos formales para tomar el control de la empresa a finales de semana. Se trata de hacer papeles, por lo que podemos hablar como mucho de algunos días más.

¿Cuál es la primera decisión que piensan poner en marcha en la compañía?

Nuestra intención es tener de forma inminente un encuentro con el equipo directivo para tener una visión clara y completa de la situación de la compañía. Es verdad que estos días hemos estado muy centrados en las decisiones a corto plazo del propio proceso de venta, pero una vez en la empresa será el momento de trabajar para una estrategia a largo plazo.

A través de PHI Industrial cuentan con inversiones en distintos sectores productivos, pero ninguno está vinculado al lujo como es el caos de Lladró. ¿Cómo creen que afectará esta diferencia?

Cada sector es un mundo, de la misma manera que lo es cada empresa. Sin embargo, hay cosas que son comunes, como el pragmatismo y la agilidad en la gestión que queremos introducir en Lladró. Se trata de aprovechar la cultura de gestión que aportamos y unirla a la profesionalidad y el conocimiento específico del equipo profesional que ha generado valor a la firma.

El objetivo final es la venta de la empresa, pero ¿se plantean algún plazo de permanencia?

Acabamos de llegar y no estamos pensando todavía en salir. Además, no trabajamos con plazos cerrados. Vamos a ver cómo generar valor en la empresa y ponernos un tiempo determinado puede no resultar realista. Evidentemente, tenemos un plan, pero a veces lo consigues más rápido y otras no. Queremos montar una buen proyecto que permita a la compañía recuperar una rentabilidad y una garantía de futuro más allá de nuestra desinversión.

¿Qué piensan hacer con la plantilla y la actual sede de Tavernes Blanques?

Valoramos la importancia que ha tenido el equipo para alcanzar el prestigio que tiene Lladró por lo que no nos planteamos nuevos ajustes laborales, teniendo en cuenta los que ya se han realizado hasta el pasado año. Sobre la sede, la fábrica está en Tavernes Blanques y ahí es donde tiene que estar. Nuestro proyecto lo que quiere es impulsar la creatividad en los diseños y hacer un producto más transversal, más variado.

¿Quién asumirá la presidencia y la gestión directa de la firma?

Nosotros hemos entrado como accionistas de la empresa, pero no vamos a llevar la gestión del día a día. Contaremos con un equipo que se encargue del trabajo en la compañía y he de reconocer que los cargos directivos aún están por decidir.

¿Cuál ha sido el precio que han pagado por la empresa?

La operación está sometida a una acuerdo de confidencialidad por ambas partes que no queremos violar. Respetar estos aspectos es importante para nosotros.

Teniendo en cuenta la relevancia de Lladró en Valencia, ¿han mantenido contactos institucionales o se plantean tenerlos en breve?

Preferimos esperar a tener las llaves del coche para dar los primeros pasos en ese sentido. En todo caso, hemos recibidos muchos mensajes desde que se anunció la operación y nuestra intención es iniciar los contactos correspondientes con el tejido político, social y económico valenciano en breve. Somos conscientes de la relevancia de Lladró y queremos corresponder.