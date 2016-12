valencia. Agustín Rodas, vecino del barrio Sant Isidre, es una de las treinta mil personas que lleva más de dos años en el paro en la ciudad de Valencia. En su caso, estuvo cuarenta años trabajando como recepcionista de un hotel, incluso hacía labores de encargado. Nada le hacía prever que se quedaría sin el trabajo de su vida y ahora, con 60 años a sus espaldas, lleva más de dos sin empleo. «En dos años, nadie me ha llamado del paro para ofrecerme un empleo», contó ayer a LAS PROVINCIAS.

Agustín confiesa que si fuera por él, hubiera seguido trabajando hasta los 70 años. Ahora, su objetivo es conseguir la prejubilación, ya que no tiene esperanza de encontrar un empleo. «Mi asesor me dijo que si todo iba bien, podría acogerme a la jubilación anticipada. Mis expectativas de volver a trabajar son casi nulas», cuenta. Sin embargo, la peor parte de su experiencia como desempleado ya la considera superada. «Me di de baja diez meses y a partir de ahí estuve yendo a terapia y con antidepresivos. Ese trabajo lo era todo para mí. Pero gracias a Dios, ya lo superé», afirma y señala que, al igual que él, «hay muchas personas en esa situación».

A Agustín no le despidieron sino que, según cuenta, le forzaron a irse. «Hubo un cambio en la dirección y a partir de ahí, todo se complicó. El hotel pasó de tener un 90% de clientes españoles a tenerlos extranjeros, por lo que me exigieron un curso de inglés que requería horas libres. Sin embargo, el detonante fue cuando me cambiaron el programa informático que yo usaba durante años y sólo me dieron cuatro días para reciclarme y adaptarme al nuevo sistema», cuenta Agustín, quien indicó que su sueldo eran 1.300 euros. «Habían jóvenes con cuatro idiomas que por 800 euros podían desempeñar la misma función que yo. El nuevo director quería que yo me fuera, me presionó de alguna manera».

A partir de ese momento empezó a sufrir ansiedad, angustias y taquicardia. Hasta que la situación se hizo insostenible y se dio de baja. Desde entonces, no ha vuelto a trabajar en ese hotel ni en ningún otro sitio.

«Mi mayor ilusión era mi trabajo. En cuarenta y un años no me he dado de baja. De hecho, también trabajé el mismo día que me casé», recuerda con satisfacción.