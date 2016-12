La fiscalía archiva la investigación sobre Feria Valencia por supuesta corrupción

El archivo de la fiscalía no supone un cierre definitivo. El partido socialista, por ejemplo, o cualquier otra entidad, podría presentar una denuncia directamente en un juzgado para que se investigaran los sobrecostes. No obstante, con este pronunciamiento inicial de la fiscalía sería más complicado que alguien terminara finalmente sentándose en el banquillo.

Además, las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción abarcaban los gastos realizados por diferentes directivos con su tarjeta del recinto. Catalá y Juste estaban bajo cuestión, pero también otros responsables como el exsecretario general, Enrique Calomarde, y la que fuera responsable de Marketing entre 2008 y 2012, Cristina Olmeda. También esta parte de las pesquisas se ha archivado. No hay que olvidar que el Ministerio Público es un órgano jerárquico y recientemente la Fiscalía del Supremo decidió no presentar una denuncia sobre los famosos gastos de Rita Barberá en su última legislatura en el Ayuntamiento. El caso, denominado Ritaleaks, se frenó antes de llevarse al Tribunal Supremo. Este criterio puede haber pesado también en el archivo de estas actuaciones.

También se ponía en tela de juicio determinadas fórmulas de contratación que supuestamente no habrían respetado la normativa legal. Una cuestión que, por otra parte, se repite en casi todas las administraciones con independencia del signo político. Una de las sospechas era que parte de ese dinero, en realidad, hubiera ido a parar a dirigentes de las instalaciones. Este extremo no se ha acreditado.

La situación ha cambiado. Al menos por parte de la fiscalía que entiende que los hechos no revisten entidad para arrancar un proceso penal. Las consecuencias deberían depurarse en el ámbito administrativo. Desde esta tesis, los sobrecostes en la ampliación del recinto serían responsabilidad de la administración que no cumplió con el deber de vigilancia que se le presupone.

Si alguna vegada un responsable d'una empresa teua et fa un forat de més de mil milions felicital, sembla que és el que toca.



Ahora el PSOE se queda hasta los premios de la loteria de los trabajadores de Ferraz.

Esperemos la petición de disculpas. El sr Catala y la sra. Belen han sido cuestionadas y esperan una reparación.

La gestió, "... questionada de manera directa per Juan Carlos Moragues..." vaja, sembla que no era només l'esquerra la que no ho veia clar...



Archivado, por mucho menos que esto se ha machacado a alguien como Rita Bárbera, 25 años de alcaldesa en Valencia con mayoría absoluta. Y cuantos inocentes más están siendo juzgados sin sentencia ni pruebas, solo por una izquierda rancia y envidiosa.

El mismo informe concluyó que la Generalitat, como avalista de las obras, podría tener que abonar hasta mil millones de euros por ese plan impulsado por la entonces presidenta del patronato, Rita Barberá. Hay que recordar que en noviembre de 2014, el entonces conseller de Hacienda del PP , Juan Carlos Moragues, remitió a la fiscalía el informe con los millonarios sobrecostes. Seguiremos pagando los desaguisados del anterior gobierno y sus grandes sobrecostes.

Si yo fora vosté, senyor Català, els faria patir i molt als que el volien portar-lo a la presó. Espere i desige que ho faça, no siga que li facen SCRAHES com a Rita. Pense en la seua família perque estos no pararan, i vosté sempre serà un corrupte, no com el del pis de Madrit que li guanyà en 2 mesos 30.000 ?

Una vez mas se ha demostrado que la falacia del rojerio y su seña de identidad es la difamacion. Desde que empezo la campaña de desprestigio del PP por parte de la iizquierda tan solo tres personas han sido condenadas dos alcaldes de pueblo y Rafael Blasco, que ese era del partido en el poder. Todos los demas se han ido archivando sin llegar ni si quiera a juzgarse

Cuida't el fetge!! vas molt mal...

Difamació? no hi ha mes cec qui no vol veure.... Vergonya em donaria defensar un partit podrit que per culpa de la politització de la justícia queden impugnes en canvi els pobres no... Ah i oblidaven sota l'ordre de qui es troba la fiscalia, de l'Estat i quí mana??A veure aquest tios es deuen favor, i el que fan es tancar la causa perquè ja tenen prou de merda damunt!!!

Aquí habla de una persona, no del mundo mundial.

Si en un informe de la UCO fica banda criminal per algo serà. O al menys, ja no és un tema només de l'esquerra, "a los informes me remito"



Ahora que ?a por otra querella? No respetas ni a los muertos....

con un 86% de sobrecoste, me diras lo que hay que hacer.