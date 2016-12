Los 500.000 valencianos afectados por la cláusula suelo recibirán unos 6.000 € de media

Jo crec que es una sentència injusta per a clients d'entitats financeres que com jo hem sigut responsables i ens hem llegit fins l'última lletra d'allò que ens ofereix el banc. Està be que aquell que ha sigut enganyat, es a dir on es va ometre la clausula o no li se va explicar amb claredat i les conseqüencies qe podria tindre, siga indemnitzat. Però el problema es que al igual que amb les preferents, de la sentència s'aprofiten gent que no ha sigut enganyada sinoò que es creu mes llesta que el banc. I ara que faran els bancs? Doncs pujar les comissions i els interessos a tots els clients. La banca mai perd...