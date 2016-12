La familia de José Lladró llevará a la junta una oferta de compra alternativa

valencia. A dos semanas de la junta general extraordinaria de Sodigei, matriz de Lladró, convocada para acordar la venta de la histórica firma de porcelana decorativa al grupo PHI Industrial, una rama de la familia fundadora ha incluido en el orden del día la propuesta de un inversor alternativo para hacerse con una participación mayoritaria de la compañía, pero no del 100%, a diferencia de la oferta que puso encima de la mesa Juan Lladró, que controla el 70% de la firma. Cabe recordar que, en 2007, los tres fundadores se repartieron el negocio y el hermano mayor, Juan, se hizo con un 70% de la matriz del fabricante de las célebres figuras de porcelana en una puja interna, mientras que sus dos hermanos tienen un 15% cada uno.

Así, si no se producen más sorpresas, los Lladró deberán decidir entre dos ofertas de compra en la junta prevista para la víspera de Reyes -o el día 9 en segunda convocatoria-, en el que podría ser el enésimo enfrentamiento en una larga historia de pulsos y disputas familiares.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicó ayer el complemento a la convocatoria de la junta, a la que se añade un cuarto punto relativo a la consideración y propuesta de inversor alternativo para la toma de una participación mayoritaria (pero no del 100%) de Lladró, a petición de un grupo de accionistas que representan más del 5% del capital social. También se hace constar que todos los socios podrán examinar la documentación que, en su caso, aporten los solicitantes del complemento y que será sometida a aprobación de la junta.

Según confirmaron a este periódico fuentes conocedoras de la operación, esta oferta parte del entorno de José Lladró, el mediano de los tres fundadores, que se resiste a salir del accionariado de la enseña que nació en 1953 en Almàssera.

Al frente del grupo de inversores que llevarán a la junta una oferta de compra que les permitiría conservar una participación minoritaria se sitúa su hija María del Carmen, Mamen, que adelantó a LAS PROVINCIAS que no se opondría a la venta del 100% de la compañía porque «lo importante es que la empresa perdure», pero preferiría que se vendiera sólo una participación mayoritaria y que la familia no saliera del accionariado. Según aseguró entonces, «sería infinitamente mejor para todos que haya un nuevo liderazgo, con un inversor que aporte capital, conocimiento y todas sus fortalezas, pero no se pierda el valor incalculable que aporta la familia».

El recorrido de esa nueva oferta de compra, de la que no trascendieron más datos, se antoja escaso y podría limitarse a un simbólico intento de dejar patente la pretensión de parte de los Lladró de continuar en el accionariado de la firma, aunque sea en una posición minoritaria.

A falta de saber si logra el respaldo del 15% de Sodigei que controla el entorno de José Lladró o suma también el 15% de Vicente, el hermano menor, el gran escollo es el respaldo del accionista mayoritario a la propuesta de PHI Industrial.

Este fondo de inversión, fundado por Alexander Wit y Jordi Bricio y con sedes en Madrid y Barcelona, hizo público su compromiso de mantener la plantilla y la sede en Valencia y aseguró tener un proyecto a largo plazo, con planes de desarrollar nuevos productos más allá de las figuras. Su objetivo es transformar el negocio de la firma y volver a hacer rentable a este icono valenciano para garantizar su viabilidad.

Para lograrlo, deberá salir de la junta del día 5 con el respaldo mayoritario de la saga de los Lladró.