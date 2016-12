«Las marcas valencianas han aprendido a funcionar sin Canal 9 y eso le pasará factura»

Ramón Pedrosa, presidente del grupo de comunicación Minister of Munitions, lleva casi siete meses al frente de la Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunitat. En este tiempo ha tenido la oportunidad de conversar con las distintas organizaciones empresariales y con la Administración valenciana para trasladar su mensaje de que la publicidad en la región está en pleno apogeo, pero que necesita una industria potente detrás que la apoye y la considere «un motor» más de la economía. Según cuenta, internet ha jugado un papel fundamental para ese progreso, lo que también puede pasar factura a Canal 9 cuando vuelva, debido a que muchas marcas ya han aprendido a funcionar sin la fuerza de la televisión.

¿Qué balance hace del festival La Lluna celebrado el pasado mes de noviembre?

Ha sido la mejor Lluna que se recuerda. Salió perfecto. Ha sido un festival que ha dado beneficios y al que se han presentado 285 piezas, es decir, hemos duplicado la participación. Había lista de espera para asistir y comprar las entradas. La gran mayoría de las agencias premiadas tienen cinco o seis años de vida solo, con directivos con menos de 40 años. El trabajo que se hace en la Comunitat está al mismo nivel que el de Barcelona, Madrid u otras capitales europeas.

- ¿Cuál es la situación del sector en la Comunitat?

Está en auge. Hay casi 300 campañas de publicidad en marcha, la inversión crece a un 3% anual y se da trabajo en torno a 1.000 personas. La calidad del trabajo en este sector en la Comunitat está al nivel de otros países, a pesar de la poca inversión que hay. En concreto, entre enero y junio de 2016, en la región valenciana se invirtieron 76 millones de euros mientras que a nivel nacional el total fue de 1.350 millones.

¿Qué diferencia a la publicidad valenciana de la de otras autonomías importantes?

El sector en la Comunitat está muy atomizado. Las agencias de publicidad tienen de media en torno a ocho y nueve personas e incluso hay muchas de dos y tres empleados. Antes de la crisis, teníamos empresas con más de 120 personas. De esas no queda ninguna. El hecho de que haya muchísimas empresas implica que sean más flexibles, pero financieramente necesitan apoyo. Hoy en día en la Comunitat no hay una industria de la publicidad como sí ha habido en otros tiempos, lo que la diferencia de otras comunidades autónomas como la de Madrid. No es que lo hagan mejor; el 80% de los directivos de agencias valencianas hemos pasado por multinacionales.

¿Cómo ha repercutido en la industria el cierre de Canal 9? ¿Qué expectativas tenéis con su reaparición?

Las marcas valencianas se han acostumbrado a funcionar sin Canal 9, gracias sobre todo a internet. Eso le va a pasar factura la televisión cuando vuelva. De todos modos, todavía queda por ver cómo se desarrollará la nueva televisión y en qué condiciones.

¿Las empresas están volviendo a contratar publicidad o se considera un gasto menos necesario?

En las empresas que no cuidan sus marcas, sí. La marca es un activo financiero para la compañía y por tanto, aquellas que no invierten en publicidad están condenadas al fracaso. Es un mensaje que creo que cada vez está calando más. De hecho, estamos viendo algunos cambios como que por ejemplo, haya concursos privados que están mucho más procedimentados, en los que se invitan a varias agencias para ver cómo harían una campaña publicitaria y se les paga ese trabajo a las que luego no son elegidas. Eso era algo que antes no se hacía.

¿Cómo valora la contratación de publicidad por parte de la Administración valenciana?

A nivel de Administración pública en la Comunitat, se ha establecido el modelo de la llamada proyecto, donde se escogen agencias y profesionales para analizar un portafolio para un proyecto. Está muy bien para que las campañas pequeñas no funcionen a dedo, pero los presupuestos que se dedican a estos proyectos son muy bajos, motivo por el que cada vez se presentan menos agencias.

¿En qué orquilla oscilan las dotaciones que se ofertan?

El más caro de todos fue de 8.000 euros, cuando una campaña de esas características en otro país de Europa vale infinitamente más. La idea de las llamadas es buena, pero no responde a la realidad. He llegado a oír que se han lanzado contratos de 1.500 euros; para esa cantidad es ridículo convocar a las agencias de publicidad. Ninguna campaña del mundo se puede hacer con esa dotación. Eso no quita que tenemos muy buena sintonía con la secretaría de Comunicación del Consell. Pero me gustaría que el modelo de contratos menores se acercara a las licitaciones. Estamos trabajando en ello con la Administración.

¿La oferta universitaria corresponde a la demanda del mercado?

En la Comunitat hay una sobreoferta de profesionales de la publicidad que el mercado es incapaz de absorber. Además, lo que las agencias no solo buscan exclusivamente publicistas, sino gente con mucha experiencia vital. El hecho de que no haya industria agrava la situación.

¿Cuáles son los principales retos y desafíos de la publicidad?

Me encantaría que fuéramos un sector mucho más tecnológico. Consolidarnos como un sector que impulse la innovación. No es justo que se pierda tanto talento en la Comunitat por no saberlo fomentar.