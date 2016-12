Ryanair critica el acuerdo del Consell con Air Nostrum

El director de Ventas y Marketing de la aerolínea Ryanair para España y Portugal, José Espartero, ha criticado la "falta de transparencia" del acuerdo de la Generalitat Valenciana con la compañía Air Nostrum, a la que destinará seis millones de euros para promocionar destinos y acontecimientos de la Comunitat en 20 de sus aviones. "No sé si se ha firmado todavía o si se va a firmar: parece más bien un rumor", ha aseverado.

Así lo ha expresado Espartero en una entrevista concedida esta semana a Europa Press preguntado por el acuerdo que anunció hace unos días el jefe del Consell, Ximo Puig, con una duración de cuatro años y una inversión máxima de seis millones de euros por parte de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat (SPTCV) y de otros seis millones por parte de la aerolínea con sede en Valencia

Se trata de una colaboración sobre la que Ryanair "no tiene los detalles" y de la que prefiere "no hablar hasta que se sepan todos los detalles y sea algo confirmado", ha remarcado. En cualquier caso, ha subrayado que "lo lógico es que un Gobierno regional apoye a una compañía que le garantice un crecimiento más que otra cosa".

"Cuando nos expliquen los detalles sabremos si es así", ha agregado, para insistir en que, en el acuerdo, "hay bastante poca transparencia" y que "parece más bien un rumor".

Frente a esta acción promocional, el titular de Marketing de la firma con sede en Dublín (Irlanda) ha insistido en que "la compañía que garantiza que el turista se gasta en el destino es Ryanair". "Sabemos que los dos millones de turistas en Valencia se gastan el dinero aquí y participan del crecimiento de la economía local", ha manifestado.

En este sentido, respecto a cómo valora Ryanair la colaboración del Gobierno valenciano, ha recalcado que la firma "no tiene queja" y que se coordina "con todos los gobiernos regionales y locales porque somos una garantía de crecimiento para las economías de cada zona". "Tenemos los medios para hacerlo y nos sentamos allí donde podemos tener los costes más bajos posibles", ha agregado.

Como ejemplo, Espartero ha señalado que el año pasado Ryanair realizó una oferta al Gobierno de Baleares de aportar "por lo menos 300.000 pasajeros en invierno" a Palma de Mallorca, pero "con la condición de que el coste fuera cero", sin tasas, ya que ha recalcado "el 85% del turismo en la ciudad llega en verano, el resto del año parece un desierto".

El Govern Balear "lo vio bien, pero como es Aena quien decide y es una entidad público-privada, miran los intereses de sus accionistas, a veces en contra del desarrollo del turismo que es la actividad número 1 en España", ha lamentado.

Pide que AENA baje las tasas

Al respecto, preguntado por la relación de Ryanair con el gestor aeroportuario estatal, el responsable de Ventas en España ha destacado que la aerolínea tiene una "cierta garantía" de que bajarán las tasas, porque ve "razones para rebajarlas y que nos podamos beneficiar del 'viento en popa' en España, en todos los aeropuertos".

Y sobre el reciente convenio que han suscrito esta semana Vueling y Air Nostrum --ambas de Iberia-- para operar juntos la ruta Valencia-Barcelona, ha recalcado que "se apoyan porque ellos solos no son capaces, no dan buenos resultados y lo que están ofreciendo no es un éxito", por lo que a Ryanair "no le preocupa".

"Los hechos hablan por sí mismos: ahora Vueling tiene que recortar su capacidad operativa para poder ofrecer un producto decente", ha remarcado, en referencia a las conexiones que prevé cancelar esta compañía, como Sevilla-Alicante en verano.

Con todo, ha subrayado que "lo verdaderamente importante es que ofrezcan un buen servicio al cliente y a precio 'low-cost', porque algunas se llaman 'low' pero no entienden lo que quiere decir".

¿Vuelos gratis en 10 años?

Por otro lado, preguntado por las palabras del director ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary, en una conferencia en Londres (Reino Unido) --expresó su "visión de que entre cinco y diez años las tarifas aéreas de Ryanair serán gratuitas" y a "coste cero" para los usuarios--, José Espartero ha asegurado que "no es algo descabellado", mientras para otras 'low-cost' "es ciencia ficción" porque "tienen una estructura de coste más elevado y no llenan los aviones".

Así, aunque ha reconocido que quizá este punto de vista "quizá es llevar la situación un poquito al extremo", no deja de ser "posible" porque, de hecho, la firma "ya ofrece vuelos por 9,99 euros". No obstante, para conseguirlo, ha puntualizado que "la empresa siempre tiene que tener los costes más bajos allí donde está presente", lo que ha relacionado con alcanzar tasas "cero" en ciertos aeropuertos "sin repercutir en el precio del billete".

"Hay que sacar beneficio de toda la actividad que se genera alrededor de un pasaje de avión: que los aeropuertos mismos tengan una actividad comercial en las tiendas y restaurantes que pueda repercutir en los costes para las compañías, que tendrán que rebajar o anularlos", ha explicado.

Además de los billetes, Espartero ha recordado que las aerolíneas "también sacan beneficios por el alquiler de coches y hoteles, los seguros y la venta en cabina de perfume, catering o lotería, lo que se llaman 'auxiliares'". "Es lo que hace Ryanair: ofrece las tarifas más bajas porque tiene los costes más bajos", ha remachado.

«Otras compañías se aprovechan»

Preguntado por si esta posibilidad de ofrecer vuelos a coste cero es "publicidad gratuita" --como denunció el director en España de la firma de bajo coste EasyJet, Javier Gándara--, el titular de Marketing ha reiterado que "es llevarlo al extremo, pero no es descabellado". "Claro, para las compañías que tienen una estructura de coste mucho más alta y no llenan los aviones, es ciencia ficción", ha agregado.

En esta línea, ha indicado que recientemente Ryanair "repercutió directamente en el precio" la bajada generalizada del coste del crudo, con una rebaja de "más del 10% de media". Mientras, ha denunciado que "otras compañías no lo hacen y se aprovechan de esto".

En definitiva, Espartero ha incidido en que si los costes que se reducen se aplican al precio del billete "te puedes acercar a la tarifa cero porque te financias de otra manera". "No significa no tener ingresos, es que vendrán de la actividad del pasaje: Puedes ganar un euro con el billete pero el cliente te puede dejar 20 o 30", ha ilustrado.