Valencia acoge este sábado entrevistas para crear 2.000 puestos de tripulación de cabina en Ryanair

La aerolínea 'low-cost' Ryanair ha ampliado su calendario de verano 2017 desde Valencia con seis nuevas rutas a Santander y Sevilla en España y a Hamburgo (Alemania), Cracovia (Polonia), Marsella (Francia) y Marrakech (Marruecos), que se suman a las tres anunciadas en noviembre a Copenhague (Dinamarca), Glasgow (Reino Unido) y Nápoles (Italia).

La compañía también ha anunciado que fletará un nuevo avión desde Valencia para la campaña estival, que contará con un total de cuatro aeronaves y 38 destinos desde el aeropuerto de Manises (Valencia).

Así lo ha avanzado en una entrevista a Europa Press el director de Ventas y Marketing de Ryanair para España y Portugal, José Espartero, quien ha destacado que gracias a este aumento de rutas la aerolínea podrá transportar más de dos millones de pasajeros al año desde Valencia, con una previsión de crecimiento del 25% en la demanda para el próximo verano en comparación al mismo periodo de 2016.

Las nuevas rutas contarán con cuatro vuelos semanales a Sevilla; tres por semana a Santander y Hamburgo, y dos a Marsella, Cracovia, Marrakech, Nápoles, Glasgow y Copenhague. Esta oferta irá acompañada por los cuatro nuevos servicios de verano a Lanzarote (Canarias), Craiova (Rumania), Malta y Varsovia (Polonia), todas con dos vuelos cada siete días.

Ocupación del 90%

Sobre los dos nuevos destinos domésticos para verano, Santander y Sevilla, ha resaltado que en ellos Ryanair también es un "actor importante" con el 60% de cuota y un nivel "significativo", respectivamente.

El objetivo de la aerolínea con sede en Dublín (Irlanda) es que todas las nuevas rutas alcancen una ocupación superior al 90% en verano, con el "compromiso" de mantener los destinos en próximos ejercicios si funcionan bien, así como de pasar los que den mejores resultados de invierno al estío. En cualquier caso, "será una cuestión del coste" para la empresa, ha remarcado el titular de Ventas.

Mantener 1.500 empleos en Valencia

Según la previsión de la compañía, la nueva oferta en Valencia permitirá mantener alrededor de 1.500 puestos de trabajo solo en las instalaciones de Manises, una de las 13 bases de Ryanair en España, con una inversión total estimada en 400 millones de dólares para las cuatro aeronaves. El personal aumentará con las entrevistas programadas en varias ciudades, este sábado en Valencia, para crear en conjunto 2.000 puestos de tripulación de cabina (TCP) en 2017.

En materia de salarios, José Espartero ha recordado que "se subieron" recientemente gracias al acuerdo laboral de Ryanair con los trabajadores para los próximos cinco años. "En nuestra empresa no se verá una huelga como las que hay en otras aerolíneas porque no hay EREs y los sueldos están por encima de la media", ha aseverado.

Frecuencias adicionales

La programación de vuelos de verano en las instalaciones de Manises también incluyen frecuencias adicionales a destinos de Italia como Roma-Ciampino, Bolonia y Pisa, tarifas más económicas por el descenso del precio del combustible. "Nos estamos beneficiando de la inestabilidad en el norte de África y en Turquía", ha apuntado el responsable de Marketing, una situación que "puede cambiar" en próximos años, ha advertido.

En el caso de Valencia, Espartero ha destacado que se trata de una red que "llega a toda a Europa", con especial importancia de los mercados de Italia, Alemania y los países del norte. También ha incidido en el "excelente funcionamiento" de las instalaciones de Alicante y en que Ryanair "ayudó a que despegara" el aeropuerto de Castellón cuando todavía estaba inoperativo, con vuelos a Londres y Bristol en Reino Unido y a Sofía (Bulgaria).

Valencia-Barcelona "no es una prioridad"

Preguntado por una posible conexión aérea de Ryanair entre Valencia con Madrid o Barcelona, el director de Marketing ha subrayado que la firma se establece "donde de verdad hay tráfico" y que estos serían vuelos muy cortos que "no podrían competir con el tren". Por tanto, ha asegurado que aunque "puede haber opciones", la conexión con Barcelona "no es una prioridad". "No lo descartamos por completo pero no está arriba de la lista, ni mucho menos", ha aseverado.

"El Amazon del turismo"

El director de Marketing de Ryanair España también ha resaltado el cambio de imagen en los aviones, con un nuevo diseño corporativo centrado en el color blanco y una sensación "más limpia, iluminada y menos recargada"; así como las mejoras introducidas en la página web y en la aplicación móvil de la aerolínea. En estas plataformas, ha manifestado que la intención de la firma es "ser un poco el Amazon del turismo".

Para celebrar el lanzamiento del nuevo calendario de verano, la aerolínea ha puesto a la venta asientos desde 19,99 euros para volar en mayo y junio de 2017 desde diferentes destinos. Estos billetes se pueden reservar hasta la medianoche del próximo martes 20 de diciembre.

En la actualidad, Ryanair conecta más de 200 ciudades a nivel internacional en 33 países, con unos 1.800 vuelos diarios y una flota de 360 Boeing 737, a los que se sumarán 305 aeronaves de este tipo que tiene previsto incorporar paulatinamente, a una media de "un avión nuevo cada diez días", según el responsable de la firma en España. A estos se incorporarán en 2019 los nuevos Boeing 737 Max, con capacidad para 197 asientos, más eficiencia energética y "mucha menos contaminación".

Con esta flota, la compañía espera "reducir aún más" sus tarifas a una media de 39 euros por vuelo --la actual es de 49 euros-- y que está bajada beneficie a la economía local en un "círculo virtuoso 'win-win'", además de aumentar el tráfico de pasajeros a 200 millones anuales en 2024. A corto plazo, Ryanair espera alcanzar el 20% de cuota de mercado en las principales capitales europeas, algo que está cerca de conseguir en España (18%).