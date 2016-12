El Consell estudia cómo cobrarse la deuda de Cierval con las ayudas de 2017

El reconocimiento por parte de la patronal valenciana Cierval de que las deudas con la Generalitat de las provinciales de Alicante y Castellón (Coepa y CEC) están a punto de hacerle acogerse al preconcurso de acreedores, ha hecho que la Conselleria de Hacienda apriete el paso para contribuir a una solución. Entre la posibilidades que están sobre la mesa, la que cobra más fuerza es la del adelanto por parte del Consell de ayudas correspondientes a 2017 para poder cobrar.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, reconoció ayer que en la Generalitat hay «muchísima preocupación» por la situación generada y advirtió que podrían ser «flexibles» tanto en el procedimiento para facilitar las garantías como la manera de pagar la deuda a la que la patronal se enfrenta. «Todo está abierto, no nos cerramos a nada; pero insisto, dentro de la ley siempre», manifestó Soler.

La fórmula más solvente pasaría porque la Generalitat aprobara adelantar los cerca de 2,3 millones de euros que le corresponden a Cierval a cambio de que sus responsable participen en consejos y organismos de entidades públicas como el Comité Económico y Social o los órganos de gobierno de los puertos, entre otras instituciones. Este pago anual está recogido en la Ley de Participación Institucional, aprobada en otoño de 2015 y que sólo beneficia a Cierval, UGT y CC OO, por ser las organizaciones mayoritarias. En su día, otras organizaciones denunciaron este reparto y lo calificaron de «rescate encubierto» para las beneficiadas.

Si el dinero que se pudiera adelantar no fuera suficiente, se podría replantear la renovación de la deuda (que vence este viernes), fraccionándola a lo largo de cuatro años. Al no contar Cierval con la confianza de las entidades financieras para conseguir un aval bancario ni propiedades con las que hacer un seguro de caución, la Administración está buscando también mecanismos alternativos extraordinarios que cortaran los flecos de la operación.

En todo caso, el tiempo corre y el próximo viernes expira el plazo para las devoluciones de 600.000 euros en fondos públicos, principalmente procedentes de subvenciones que no han sido debidamente justificados. En su mayoría se deben a cursos de formación de la confederación castellonense CEC, en concurso de acreedores y cuyos anteriores responsables están procesados por irregularidades en la gestión.

El presidente de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, ha precisado que el impacto en las cuentas de su organización de esos impagos es de un millón y medio de euros, de los que solo en cuotas que no han pagado a su debido tiempo suman más de 700.000 euros, y el resto son minoraciones hechas por la Generalitat en liquidaciones de convenios al considerar que no están suficientemente documentados y que la organización no da se sí para provisionar.

Sin embargo, asegura González que ni un euro que se reclama corresponde a su organización, sino a las provinciales que gestionan las cantidades que la administración concede formalmente a la organización autonómica y que esta reparte. En todo caso, esta entidad es responsable subsidiaria en caso de impago, una interpretación con la que no están de acuerdo González.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también habló ayer sobre el tema para asegurar que el Consell está dispuesto a responder a la situación en la que se encuentra la patronal autonómica, pero «dentro de la legalidad» y resaltó que «no puede haber tratos de favor a nadie».