«La ampliación del Puerto de Valencia no tiene sentido si no se mejoran los accesos»

Carlos García Viana, gerente de la Asociación de Empresas de Logística y Transporte de Contenedores (ELTC), asumió en septiembre la Secretaría General de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística tras la jubilación de Manuel Collado. De cara al futuro, se muestra optimista, sobre todo por la flexibilidad y la capacidad de adaptación de un sector que confía en seguir ganando la partida al ferrocarril en mercancías.

-¿En qué situación se encuentra el transporte, en fase de recuperación o sale muy tocado de la crisis?

La crisis nos ha tocado profundamente. La desaparición de empresas no ha sido tanta como la pérdida de empleo pero se han empequeñecido. Ahora hay sensación de tener más actividad pero no se traduce en más rentabilidad y mejores ingresos. Y se retoman actividades de inversión muy paradas durante años, como la renovación de la flota, pero seguimos muy ajustados en márgenes y la comercialización un poco salvaje que nos afecta se agudiza.

¿Cuáles son las perspectivas a corto y medio plazo para el sector?

Soy optimista, seguirá luchando y siendo decisivo. Las mercancías van a seguir moviéndose y el tren no parece un refugio de la carga a corto plazo que deba preocuparnos excesivamente, incluso hay que buscar complicidades con el ferrocarril para encontrar otros nichos de mercado.

¿A qué retos se enfrenta?

Tiene deberes que hacer y, sobre todo, el reto de la maduración empresarial: crecer, profesionalizar las empresas e incorporar a las nuevas generaciones. También hay encrucijadas como la tentación de financiar objetivos políticos a través de la euroviñeta - tasa para vehículos pesados- o las barreras de entrada a otros países que proliferan en la UE.

¿Qué opina de la apuesta por el corredor mediterráneo y la inversión que se dedica al ferrocarril?

Al final hay tarta para todos y seríamos aliados en la última milla o en la distribución más capilar. El peso del ferrocarril en España es mucho menor que la media europea, por eso parece razonable intentar mejorarlo, pero hemos optado por subvencionar e inventarnos carriles donde nos parezca y lo importante es lo que opina la carga.

¿A qué se refiere, los cargadores no defienden esa actuación?

La carga decide dónde quiere ir y cómo por razones de fiabilidad, eficiencia y coste. Somos bastante escépticos porque las inversiones que requiere ponen muy en cuestión que vaya a haber rentabilidad si no hay compromisos de la carga y ésta funciona al día, no en base a expectativas de que en un año o dos haya un corredor. Tiene mucho más sentido un acceso norte al Puerto que las ventajas teóricas que supondrá no se sabe muy bien cuándo ese eje.

¿Saldrá más caro transportar contenedores en tren que en camión?

Para Ford o exportadores que generen grandes trenes completos puede que sea más rentable, pero para la exportación unitaria es muy difícil que sea competitivo. Falta un estudio de los tráficos, no en general. Dicen que nos acerca a Europa y nos hace más eficientes, seguro, pero hay que ver si eso se justifica con los tráficos que van a ir por ahí.

El Ayuntamiento de Valencia cuestiona el acceso norte, ¿el problema sigue siendo la financiación?

Es una infraestructura necesaria metida en un cajón y el problema sigue siendo de financiación, sí. Creo que el Ayuntamiento, en su rediseño del plan de ordenación, contempla que no ha tenido recorrido ni hay márgenes para ello, además de aspectos ciudadanos y de preservación de zonas. Se está hablando de un túnel sólo para mercancías porque hay una necesidad clara: el Puerto tiene un acceso por el 'by-pass' y la V-30, muy congestionado, y acomete una ampliación que no tiene sentido si no se mejoran los accesos.

¿Y a qué situación se enfrenta, puede ahuyentar a los inversores?

El 'by-pass' se nos está quedando pequeño y no tiene sentido que flujos tan intensos como los que vienen de Castellón recorran de norte a sur la periferia para entrar al Puerto. Es una necesidad que deriva del éxito del recinto, no una reivindicación artificial. Y efectivamente, el que se quiera implantar tendrá en cuenta la fluidez en los accesos, que ya registran colapsos. Es necesario volver a pensar en el acceso norte.

¿Es optimista de cara a solucionar la crisis de la estiba?

Es la asignatura pendiente, que tiene una complejidad grande y la respuesta va a venir dada por la Comisión Europea. Sí soy optimista porque el Puerto nos da de comer a todos y si no hay actividad porque es conflictivo o por dificultades añadidas a la operativa normal, eso acabará perjudicando a todo el mundo y ellos son conscientes. Creo que los estibadores van a tener que ponerse las pilas, es inevitable. No sé si habrá algún tipo de régimen transitorio pero el panorama va a cambiar porque el sistema, para la UE y para el resto de sectores, es muy cerrado y demasiado autogestionado.

¿Qué supone la sanción millonaria de Competencia por pactar precios, confirmada por el Supremo?

Todavía no nos han comunicado la sentencia, habrá que analizarla. En cualquier caso, el Supremo ha estimado parcialmente otros recursos y le ha indicado a la Audiencia Nacional que remita el expediente a la CNMC para que recalcule los importes por el cambio en la ley a partir de 2007, así que esperamos que los baje porque así son inasumibles.

¿Les preocupa el 'Brexit' o el giro proteccionista de Donald Trump?

Sí. Somos compañeros de viaje de la exportación, que nos ha salvado en los años de crisis y si ahora se resiente, y lo que conocemos no apunta bien, nos acabará afectando. Nos preocupa que en un mundo globalizado, de pronto, los mecanismos que afloran son justo lo contrario.