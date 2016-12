Mercadona tantea opciones para los almacenes de su negocio 'on line'

La cadena de supermercados Mercadona tantea el desarrollo de nuevos almacenes logísticos para dar servicios a su negocio 'on line'. Según ha podido saber este periódico, la empresa ha barajado varias ofertas distintas de terrenos en la capital valenciana, especialmente solares en polígonos urbanos, con una extensión en torno a 10.000 metros cuadrados. Se trata de ubicaciones en el área metropolitana para facilitar la distribución de las ventas de su canal digital.

En la actualidad, los pedidos que se realizan por esta vía no llegan ni al 1% de la facturación de la empresa, como señaló su presidente, Juan Roig, en la presentación de resultados de 2015. Sin embargo, satisfacer esta demanda, que se prevé cargada de futuro aunque es modesta en el presente, supone anualmente unas pérdidas de entre 30 y 40 millones de euros, como reconoció el empresario.

A pesar de que la compañía descarta situar entre sus prioridades el impulso de esta línea de negocio, lo cierto es que la optimización de este servicio va en la línea con la actitud en el resto de áreas de la empresa. Innovar para quedarse con lo que aporta valor «y quitar lo que sobra», como suele explicar gráficamente el presidente de la compañía. Entre las alternativas que se han barajado está la concentración del servicio al canal 'on line' en centros específicos que cuenten con personal dedicado a esta actividad, bien en almacenes concretos o en otras instalaciones, como el recién anunciado bloque logístico regulador en Parc Sagunt. Igual que la nueva instalación se plantea como almacén central de los trece bloques logísticos de España, desde la empresa no se descarta su respaldo al canal digital.

Actualmente, la compra 'on line' es un reto para las cadenas de supermercados e hipermercados, ya que la comanda que el cliente hace a través de la web debe ser ejecutada por personal de la empresa de forma física en los supermercados o almacenes, dejando de hacer la función que en rigor le corresponde y encareciendo una compra que debe cumplir los estándares de precio de la cadena. Esta asignatura pendiente no ha impedido que las distintas cadenas que operan en España hayan apretado el acelerador en las últimas fechas para posicionarse en el negocio de la venta digital de producto fresco. El acicate lo dio el pasado año Amazon, cuando inició en Estados Unidos la venta de productos de alimentación no imperecederos, tras una experiencia piloto en ciudades como San Francisco.

Aquel paso fue recibido por el sector en España como un aviso a navegantes y la compañía de Jeff Bezos ha encontrado al sector manos a la obra cuando ha saltado el Atlántico. La empresa de mensajería global puso en marcha en julio su servicio urgente Prime Now, que tiene la peculiaridad de incluir productos de uso diario de alimentación, refrigerados y congelados, para lo que ha incorporado como proveedores a operadores de Mercabarna o el Mercado de la Paz, ya que actualmente limita sus operaciones a Madrid y Barcelona.

Sacando partido a la capacidad del gigante estadounidense, la cadena española Dia ofrece desde septiembre el servicio Amazon Prime Now para 5.300 referencias que están presentes en sus centros, lo que le permite externalizar esta actividad, sacando partido a las economías de escala de este otro agente en el sector.

Desembarco tardío

El último actor que se ha sumado a la carrera de la venta digital ha sido la cooperativa valenciana Consum, que abrió su tienda 'on line' a finales del pasado mes de octubre. La empresa se había resistido hasta ese momento a dar el paso, pero la evolución del sector le obligaba a estar en esa trinchera. La plataforma, que empezó a desarrollarse hace dos años, ofrece ahora las mismas ofertas que el usuario puede encontrar en la tienda física, contando además con el acceso a todos los descuentos y cupones ('cheque-crece' en la terminología de la cadena) que los socio-cliente tengan, según la firma.

La tienda 'on line' ofrece cerca de 9.000 referencias, incluyendo los productos frescos al corte y en bandeja. Además, cuenta con un servicio a domicilio para planificar el día y la hora de entrega. En todo caso, el servicio está disponible únicamente para la ciudad de Valencia, aunque Consum tiene previsto ir ampliando las zonas de entrega durante los próximos meses.