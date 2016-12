La familia Lladró vende la empresa

Lladró, la primera gran firma valenciana que alcanzó popularidad internacional, se vende. La convocatoria ayer de una junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad de Desarrollo Industrial y Gestión de Inversiones (Sodigei), matriz de Lladró SA, hacía oficial el proceso de venta al poner como primer punto del orden del día «aprobar y autorizar la venta de la totalidad de las acciones de la mercantil» a un inversor financiero cuyo nombre no fue desvelado desde la compañía valencia

El documento está firmado por Juan Ignacio Jara Terrádez como presidente del consejo de administración, en lugar de por quien lo era hasta hace sólo unos días: Rosa Lladró, cuñada de Jara e hija de uno de los tres fundadores, Juan Lladró, que asumió el control total de la firma cerámica en 2007. Después de años de enfrentamientos entre los familiares por el poder en la empresa, este último movimiento de sillas se atribuye a la decisión de que no sea un miembro de la familia directa quien lleve adelante el proceso de cambio de propiedad y por sus reservas a que la venta fuera por la totalidad de las acciones.

A pesar de las reticencias iniciales de Vicente Lladró, también fundador, en el entorno de los tres hermanos se acepta la posibilidad de venta como garantía de supervivencia de la enseña. Por su parte, desde la familia del otro fundador, José Lladró, su hija María del Carmen, Mamen, aseguró ayer a LAS PROVINCIAS que no se opondrá a la venta del 100% de la compañía porque «lo importante es que la empresa perdure, que no se hunda, despida a la gente y acabe cerrando».

Matizó, no obstante, que ella preferiría que se vendiera sólo una participación mayoritaria y que la familia no saliera del accionariado. En su opinión «sería infinitamente mejor para todos que haya un nuevo liderazgo, con un inversor que aporte capital, conocimiento y todas sus fortalezas, pero no se pierda el valor incalculable que aporta la familia».

En todo caso, la participación de las familias de Vicente y José es minoritaria, con lo que la voluntad de la de Juan (que reúne el 70% de las acciones) ya inclina la balanza a favor del grupo inversor. Aunque una de las cláusulas del acuerdo impone la absoluta confidencialidad respecto a la identidad del nuevo propietario, desde el entorno de la compañía se descarta que sea un fondo buitre, sino alguien que aporta garantías de continuidad. Desde el primer momento las especulaciones han sido muchas y han hecho que se apuntara tanto a fondos internacionales, principalmente especializados en el negocio del grupo, o vinculados a sociedades industriales, dedicadas al mismo sector, idéntico perfil de comprador o con fines complementarios.

La confidencialidad ha marcado el periodo de negociaciones y, aunque la noticia saltaba de forma inesperada, como informó LAS PROVINCIAS ya se sabía desde el pasado mes de octubre que la consultora internacional Pricewaterhouse Coopers (PwC) había recibido el encargo de localizar a un interesado en entrar en la compañía.

La idea inicial era que este grupo inversor se incorporara como socio, aunque las negociaciones han terminado por una oferta sobre toda la empresa y el cambio de domicilio social, como se prevé en el orden del día de la junta general de accionistas que se ha fijado inicialmente para el viernes 5 de enero, el día de Reyes. De no poderse celebrar, los accionistas estarían convocados para el siguiendo lunes 9 de enero. La transacción afectaría exclusivamente a la empresa cerámica y no al resto de intereses de la familia, como su patrimonio inmobiliario también vinculado a la matriz Sodigei.

La situación en la que llega Lladró SA a esta operación es mejor de la que atravesaba hace unos años. La firma de porcelana decorativa cerró 2015 con unos beneficios de explotación de 1,4 millones de euros, mejorando los obtenidos en 2014 y alejándose de las pérdidas que experimentó en 2013. Este indicador permite comprobar la marcha del negocio, al margen de otros aspectos que son los que siguen dejándola finalmente en pérdidas. El mayor lastre que presentan las cuentas de 2015 se debe al haber dado de baja en ese ejercicio 15,1 millones de euros en impuestos diferidos y que se generaron por los cambios de divisas en operaciones internas de la compañía valenciana.

Respecto a la cifra de negocio de la marca, éste ha sido de 53,1 millones de euros, lo que se sitúa un 1,3% por debajo de 2014. Por otra parte, la producción bajó un 0,38% respecto a 2014. Sin embargo, estos recortes de oferta se han producido mientras la compañía estaba inmersa en un plan de ajuste temporal que finalizó ese ejercicio para dar paso a un expediente de regulación de empleo que ha significado la salida del 38% de los trabajadores en 2016.

Respecto al comportamiento de los mercados internacional, base del negocio de Lladró, la compañía mantiene su acción comercial, centrada en mercados como el de China, con el que aspira a mejorar sus resultados globales. Sin embargo, plazas fundamentales para su proyecto de expansión, como Rusia o la propia República Popular, no tuvieron el comportamiento esperado el pasado ejercicio. La caída del consumo y los efectos de la diferencia del cambio entre divisas ha afectado a las ventas de productos de la marca. Sin embargo, también hay decisiones que empiezan a ofrecer resultados significativamente positivos.

Éste es el caso del proceso de diversificación de producto emprendido recientemente por la compañía. Aunque las figuras siguen siendo la clave del negocio, las propuestas presentadas en iluminación han tenido una buena acogida, como demuestra el incremento del 17% que ha experimento desde su puesta en marcha en 2013. De hecho, en las cuentas de 2015 las ventas en este apartado han reportado tres millones de euros, lo que se acerca al 6% de las ventas totales.