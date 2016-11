La letra pequeña del 'Black Friday'

Una vez más, una moda estadounidense se impone en España, esta vez para marcar el inicio de la campaña navideña de compra de regalos. Hace ya unos años que nuestro país se sumó al 'Black Friday' o 'viernes negro', unos descuentos puntuales que duran hasta el lunes y que el consumidor español ha acogido con los brazos abiertos.

Pero ojo, porque no todas las ofertas son tan chollos como parece ni todos los establecimientos cumplen las rebajas que prometen. Para que no te engañen y aproveches al máximo estos cuatro días, 'La Verdad' te cuenta algunos secretos que todo buen comprador debería conocer sobre el 'Black Friday'.

Que no te engañen

1. Asegúrate de que la calidad del producto que vas a comprar es la misma indistintamente de la fecha en la que lo compres. Las organizaciones de consumidores han detectado que, alguna vez, los establecimientos aprovechan las fechas de descuentos para ofertar productos en mal estado o con algún defecto.

2.Compara los precios en varios lugares. No sería la primera vez que las tiendas han subido los precios durante las semanas previas a la llegada del 'Black Friday' para dejar luego sus productos a precio normal y venderlo como si estuviera rebajado.

3. Las 'ofertas cebo'. Cuidado, porque el 'Black Friday' no funciona como las tradicionales rebajas españolas, sino que los descuentos se mueven a su antojo. Los establecimientos suelen realizar los descuentos sobre unos productos concretos, normalmente unidades limitadas que ya no quedan cuando llegas a comprarlas tú. Se les conoce como 'productos cebo' o 'artículos gancho', y su finalidad es atraerte para que, una vez dentro de la tienda, ya acabes comprando algo más que tal vez no necesitas.

4.Guarda la publicidad o realiza impresión de pantalla, si la has visto en Internet. La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios (Consumur) recuerda que, en épocas de grandes descuentos, muchas empresas hacen uso fraudulento de la publicidad. Por esa razón, si detectas que una oferta no es como te habían contado, compártelo y denuncia a la empresa. La publicidad es vinculante y si la rebaja no es la prometida o el producto está agotado, el establecimiento debe responder al fraude.

5. Extremar las precauciones en Internet. Este consejo no solo te lo damos para 'Black Friday', sino para cualquier compra que realices a través de la web: asegúrate de que hay una empresa detrás de la página web en la que compras para que pueda responder en caso de devolución o reclamación. Y por supuesto, paga con una tarjeta especial para este tipo de compras, con presupuesto limitado.

6. Exige siempre tiquet o factura de compra, de manera independiente a si realizas una compra presencial o virtual.