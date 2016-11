Climent plantea ahora que el comercio tenga un número de festivos abiertos según la estación del año

El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, ha abogado este miércoles por alcanzar en el próximo Observatorio de Comercio de la Comunitat Valenciana una solución "consensuada" para los horarios comerciales que "podría pasar por pactar un número de festivos abiertos en determinadas estaciones del año".

Así lo ha planteado el conseller en una intervención en la 'Jornada de Debate sobre los Horarios Comerciales', organizada por CCOO PV, a la que han asistido representantes de las administraciones, patronales de Comercio, organizaciones ciudadanas y partidos políticos y en la que se ha debatido sobre los pros, contras y consecuencias de la apertura en domingo y festivos.

En su discurso, Climent ha lamentado la actual situación de "maremágnum jurídico" y la "indefensión" que padecen los pequeños comercios, por lo que ha subrayado que los horarios comerciales es una cuestión que "preocupa y ocupa" al Consell. A su juicio, se tiene que encontrar un consenso "global" entre todos los agentes del sector implicados que tienen que "ceder" para evitar resolver el problema por vía de los juzgados.

Tras recordar que el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC), rechazó la petición de la actual Conselleria de Economía de anular la resolución de 7 de enero de 2013 del PP por la que se declararon cinco Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en Valencia al considerar que no procedía revisar de oficio por causa de nulidad de pleno derecho, pero daba la posibilidad de solicitar su anulabilidad porque la resolución del anterior gobierno del PP "se hizo de manera irregular", Climent ha indicado que su departamento estudia esta posibilidad.

Asimismo, ha señalado que Compromís presentará una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados, como ya hiciera en la legislatura anterior, para modificar la ley estatal, que se dé "más autonomía" a las CCAA y acabar con el modelo "arbitrario" de las ZGAT que, a su juicio, están "mal hechas" y crean "desigualdades".

Sin embargo, para Climent lo más importante es alcanzar un consenso "de la forma más rápida y lo antes posible" para arreglar la situación de incertidumbre actual. "Con este panorama la vía judicial no es ni la más fácil ni la más razonable, sino que tenemos que buscar un gran pacto entre el sector", ha insistido el conseller para recordar que son los trabajadores los que están sufriendo "en primera persona las aperturas en domingos y festivos" .

Así, ha considerado que el próximo Observatorio de Comercio de la Comunitat será "un excelente momento" para plantearse "nuevas vías de negociación" que "podrían pasar por pactar un número de festivos abiertos en determinadas estaciones del año para nuestro territorio", ha defendido.

"Vamos a continuar trabajando por la seguridad jurídica y resolver esta situación para poder atender las necesidades de los trabajadores y las políticas de Comercio. Nunca hemos intentado restringir nada, sino salvaguardar los derechos de todos los integrantes del mundo comercial", ha zanjado.

El sector, protagonista

El director general de Comercio de la Generalitat, Natxo Costa, ha comenzado su intervención pidiendo disculpas a los trabajadores y admitiendo que está "frustrado" con esta "difícil" situación. "Lo estamos intentado de todas las formas posibles", ha insistido.

Costa ha explicado que el Consell estudia varias posibilidades para restringir la libertad horaria y ha destacado que el CJC "les da la razón" porque el dictamen indica que la resolución del anterior gobierno del PP "se hizo de manera irregular" y sería "anulable", pero "no nula de pleno derecho" como había pedido su departamento.

Ha explicado que Comercio no solicitó con anterioridad la anulabilidad de las ZGAT porque desconocía que no estuvieran bien resueltas, pero ahora "están dispuestos a iniciar los trámites" para ello y ha pedido al sector que sea "protagonista" de este proceso porque cree que a veces da la impresión de que "esto es una lucha del Consell contra el Gobierno anterior del PP".

«Movilizaciones»

Como representante del Ayuntamiento, el edil responsable del área de Comercio, Carlos Galiana, ha reconocido que "pecaron de entusiasmo" cuando llegaron al gobierno y se comprometieron a reducir las ZGAT en la ciudad, aunque ha puesto en valor el acuerdo alcanzado en diciembre en el Observatorio de Comercio Local por el que se acordó establecer dos únicas áreas de apertura. "Era un buen punto de partida", ha destacado.

Galiana ha subrayado que el consistorio seguirá "batallando" para restringir las aperturas, porque "no mejoran ni el empleo ni la actividad comercial". De hecho, ha manifestado que puede que "haya llegado el momento de hacer movilizaciones".

Para el secretario general de CCOO PV, Paco Molina, tampoco hay ninguna razón económica que pueda justificar que "se someta a un trabajador" a no disfrutar de su familia los festivos ya que ha subrayado que "la capacidad de consumo está limitada y el poder adquisitivo de las familias es el que es y no cambia" y las aperturas los domingos "no pueden aspirar a relevar a las plazas de pueblo o a las calles mayores".

Desde la Confederación Valenciana de Comercio (Covaco), Amparo Barroso ha lamentado que se hayan hecho "muy mal las cosas en Valencia y Alicante" con el tema de los horarios comerciales y ha mostrado su "rotundo apoyo" al Consell para "rectificar una medida mal adoptada". "Las ZGAT tienen que responder a criterios de demanda de turistas pero resulta curioso que ciudades como Barcelona o Sevilla no tengan una normativa tan amplía como la que tenemos nosotros", ha puntualizado.

Por tanto, a su juicio, en esta cuestión subyace una transformación del modelo social promovido por las grandes superficies, por lo que ha abogado por establecer una única ZGAT porque no ve razones económicas que justifiquen la apertura en domingos y festivos.

«Desgaste» para las pymes

En similares términos se ha pronunciado la presidenta de la Confederación de Empresarios del Comercio y servicios de la Comunitat (Cecoval), Isabel Cosme, para quien el pequeño y mediano comercio es el que está sufriendo el "desgaste" en el conflicto. "Este tema va más allá de abrir un domingo; va directamente a nuestra yugular. Si no cambian el escenario lo tendremos crudo y muchos tendrán que cerrar", ha advertido para remarcar que abrir festivos no significa generar mayor consumo.

Ha recriminado la "competencia desleal" que se ha generado y ha subrayado que, aunque no quieren judicializar el tema, si no se soluciona "por las buenas" y mediante un pacto "habrá que ir a malas y acudir a los tribunales", ha afirmado.

Desde la Unión Gremial, Francesc Ferrer se ha mostrado "abierto al diálogo" y se ha sumado a la necesidad de alcanzar un acuerdo entre todos los agentes del sector, mientras que el presidente de la Asociación de Supermercados de la Comunitat (Asucova), Pedro Reig, ha mostrado su oposición al acuerdo del PP de 2013 porque considera que trabajar 90 horas semanales y 10 festivos al año, como marca la ley estatal, es "más que suficiente".

Diez festivos es «excesivo»

Sin embargo, en este punto, Costa ha mostrado su disconformidad con la norma estatal, que marca un mínimo de 10 festivos, al considerar que es "excesivo" y atiende a los intereses de las grandes empresas que buscan ganar más dinero y cuota de mercado. A su juicio, lo más razonable sería un mínimo de 6 días y un máximo de 10-12 días y que cada autonomía decidiese.