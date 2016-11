El Consell deja sin adjudicar cuatro millones en ayudas este año por errores burocráticos

El conseller de Economia, Rafael Climent, reconoció ayer que algunas convocatorias de ayudas a empresas no saldrán este año. En concreto, estas subvenciones están presupuestadas en torno a cuatro millones de euros, según ha podido saber LAS PROVINCIAS. ¿El motivo? Una dilación en los procedimientos burocráticos a raíz de la nueva ley de Subvenciones del Consell. Según afirmó el titular del departamento económico, las órdenes de ayudas no se publicarán porque «no hay tiempo material» para la presentación de solicitudes, así como para su justificación. Por esta misma razón, las compañías cooperativas recibieron la semana pasada, con apenas dos meses para acabar el año, una de las dos convocatorias pendientes para su actividad. Según confirmó ayer el presidente de la Confederación de Cooperativas de la Comunitat, Emili Villaescusa, aún están esperando la orden correspondiente a la representatitivad institucional del cooperativismo valenciano.

No obstante, Villaescusa confía en que dicha convocatoria saldrá antes de que finalice el presente ejercicio, a pesar del anuncio que hizo ayer Climent después de firmar un convenio de colaboración de 126.000 euros con la confederación cooperativa. «Esperábamos que hubiera sido el cien por cien de lo presupuestado y nos ha pillado el toro», indicó Villaescusa, quien reclamó «más eficiencia en la gestión». Además, tal y como también indicó a este diario en una entrevista, el máximo representante de las cooperativas de la Comunitat destacó su la importancia de que las empresas tengan una mayor seguridad de los fondos disponibles, algo que espera para el próximo año.

Entre las industrias afectadas se encuentran la del mueble, textil, mármol y juguete. «Estamos a final de año. Lo lógico es que salgan al principio», contó el secretario general de la Asociación Textil de la Comunitat Valenciana (Ateval), José Serna, quien añade que las empresas verán, de este modo, tumbadas sus expectativas. No obstante, destaca que aún es pronto para conocer el alcance de esta situación. «Imagino que las decisiones importantes de inversión no se habrán tomado teniendo en cuenta estos fondos», subrayó.

Al mismo tiempo, Climent se comprometió a que en el primer cuatrimestre de 2017 se publique la mayoría de las órdenes para que las empresas y asociaciones puedan solicitarlas. En concreto, señaló que saldrán en el primer cuatrimestre, con el fin de marcar «unas líneas de trabajo lógicas». Es más, según el conseller, el objetivo es que las órdenes de ayudas de 2018 salgan de manera anticipada -a finales del año anterior- para que se puedan realizar todos los trámites administrativos y poder ejecutar y justificar la ayuda dentro del año.

Por otro lado, desde la conselleria destacaron que aunque el presupuesto inicial sean cuatro millones de euros, las partidas que se asignen finalmente -ya sea este año o al que viene- pueden ser inferiores. «Hasta el 31 de diciembre hay tiempo para que salga alguna de las convocatorias», matizaron fuentes del departamento.

Incertidumbre

La incertidumbre nunca ha sido un buen elemento para los negocios. El no saber si se dispondrán de unos fondos puede limitar de manera considerable las decisiones de una empresa, sobre todo si es una pyme, tal y como señala Amparo Bertomeu, directora general de la Asociación Nacional de Exportadores del Mueble de España (Anieme), con sede en Valencia. Según dijo, los más preocupante no es la fecha de la convocatoria, sino «la incertidumbre de no saber cuándo saldrá».

Precisamente, la semana pasada publicaron las bases para ayudas a la exportación. Unas ayudas que Anieme estaba esperando con especial interés. Sin embargo, el margen para presentación y justificación es corto. «El plazo acaba el 25 de noviembre. Pero nos las arreglaremos para que dé tiempo», concluyó.