Los dueños de Bonaire piden al Consell una solución igualitaria sobre las aperturas en festivo

Ribó y Monica:

No os gusta comprar el domingo : no vayais

No os gustan los toros ; no vayais

y dejad a la gente que vaya donde quiera, no donde a vosotros os guste.

¿Quienes os habeis creido que sois para decirnos a los demas donde tenemos que ir en nuestro tiempo libre?

Comunismo + Catlanismo : ruina moral, cultural y economica.