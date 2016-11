Los empresarios valencianos urgen al Gobierno a fijar fecha para el AVE Barcelona-Alicante

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha lanzado la plataforma elcorredormediterraneo.com que ofrece una grabación aérea de todo el recorrido del trazado y el estado de la infraestructura desde la frontera francesa hasta Algeciras por la cornisa mediterránea.

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha urgido al Gobierno de España a fijar una fecha para la alta velocidad entre Barcelona y Alicante, así como a "comprometerse" a que en 2018 "exista ancho internacional desde Almería hasta la frontera francesa" en el Corredor Mediterráneo y a fijar una "fecha de inicio que realmente se cumpla" para los trabajos de la doble plataforma.

Así lo ha indicado Boluda, tras presentar un nuevo calan de comunicación que permite seguir las obras del Corredor Mediterráneo, en donde ha hecho unas exigencias al nuevo ejecutivo en relación a las obras que afectan a esta infraestructura.

Para Boluda, el nuevo Gobierno debe "apostar" por el Corredor a través de los hechos y no únicamente con palabras, ya que ha reivindicado que se trata de una infraestructura necesaria no solo para la Comunitat, sino para el conjunto de España. "No basta con que lo diga, sino que el Gobierno debe dar muestras con hechos de que su apuesta es total y de que la puesta por el ancho internacional avanza y el tercer carril es una solución provisional", ha reivindicado.

Por ello, considera que una demostración de esos compromiso sería poner fecha a la alta velocidad entre Barcelona y Alicante, así como "comprometerse" a que en 2018 "exista ancho internacional desde Almería hasta la frontera francesa" en el Corredor Mediterráneo y fijar una "fecha de inicio" para los trabajos de la doble plataforma que "realmente se cumpla".

Próximos actos

Con el objetivo de visibilizar la necesidad del Corredor Mediterráneo, ha avanzado que AVE celebrará este próximo mes de diciembre un acto empresarial en la estación de la Encina para reivindicar la infraestructura. De hecho, estas reuniones se prolongarán todos los meses de diciembre hasta 2025, cuando está previsto que concluyan las obras de la doble plataforma.

Asimismo, los empresarios valencianos han organizado actos a los largo de toda la cornisa mediterránea durante enero y hasta marzo de 2017 para explicar la urgencia y necesidad del Corredor.

