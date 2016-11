El Consell busca el apoyo del sector para implantar una tasa turística

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha insistido este lunes en que la Generalitat trabajará junto al sector turístico de la Comunitat sobre la cuestión de implantar una tasa turística porque, a su juicio, "puede ser muy enriquecedora de la política turística". Sin embargo, ha remarcado que mientras no la acompañe el sector "no tendrá lugar".

"Que esté todo el mundo muy tranquilo porque mientras no acompañe el sector esta aventura, que puede ser muy enriquecedora de la política turística de la Generalitat, no tendrá lugar", ha remarcado Soler.

Así lo ha indicado el conseller de Hacienda a los medios de comunicación en Alicante, tras presentar los presupuestos de la Generalitat para la provincia, donde ha insistido en que en 2017 no está previsto aprobar una tasa turística y ha recalcado que, en cualquier caso, se trata de una cuestión que deberá adoptarse de la mano del sector.

Soler ha recordado que "prácticamente toda Europa la tiene", así como Cataluña y Baleares y ha ejemplificado que en las islas se intentó instaurar hace unos años sin éxito y ahora se ha establecido "y no ha sido ningún problema". Por ello, ha entendido que el criterio que se debe aplicar "no es conceptual" sino que "cualquier cosa que afecte a un sector tan potente como el turismo, debe hacerse de la mano del sector".

A su juicio, hay "muchas horas por delante" para hablar de esta cuestión con el sector y para estar de acuerdo "en que una figura como esta es positiva para el propio sector". Así, ha indicado que se quiere "trabajar el tema" porque cree que una "potencia turística" como es la Comunitat tiene necesidad de generar "recursos" para "implementar la política turística".

Sin embargo, ha remarcado que este año "no habrá tasa turística" porque "no está en la ley de Acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat de 2017". "Que esté todo el mundo muy tranquilo porque mientras no acompañe el sector esta aventura, que puede ser muy enriquecedora de la política turística de la Generalitat, no tendrá lugar", ha zanjado.