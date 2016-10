Agricultura echa balones fuera en el problema de las plagas en los cítricos de Sudáfrica

valencia. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha echado balones fuera en lo referente al problema de las plagas de cuarentena presentes en partidas de cítricos importados de Sudáfrica. En su respuesta a un escrito de La Unió de Llauradors, en el que la organización agraria valenciana reclamaba información y respuestas claras frente a las amenazas fitosanitarias, la ministra se limita a indicar que «las relaciones entre la UE y Sudáfrica continuarán como hasta ahora», cuando se acaban de conceder nuevas ventajas.

En otros puntos de su carta, García Tejerina asegura que se mantendrá «vigilante» y que «gracias a la vigilancia de España se han conseguido mejoras en la normativa vigente», lo que según las protestas del sector debe ser incierto, algo motivará su descontento, y desde luego La Unió recuerda que «en los últimos años ha habido muchas interceptaciones de plagas y enfermedades en partidas de cítricos sudafricanos, y por eso han optado por entrar por puertos del norte de Europa, donde las inspecciones son laxas o inexistentes; así que se mantiene vivo el problema».

Asegura la ministra que «España siempre se opuso a cualquier extensión temporal de las condiciones preferenciales para la importación de cítricos de Sudáfrica a la Unión Europea». Sin embargo el Parlamento Europeo votó a favor de que así suceda, liberando de aranceles a los cítricos sudafricanos hasta el 30 de noviembre, y entre los que votaron a favor, recuerda La Unió, figuran ocho eurodiputados españoles del PP, el mismo partido de la ministra, sin que haya habido ninguna reacción interna, y desde luego no hubo instrucción de votar en contra. También votó a favor de Sudáfrica un eurodiputado de UPyD, y nueve del PSOE se abstuvieron, dando por bueno el sí.

Ahora falta ver si habrá algo de coherencia con lo que indica la ministra, porque el referido acuerdo debe ser ratificado o no por las Cortes Españolas, donde la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a que no ratifique el acuerdo de asociación económica entre la UE y la Comunidad de Estados de África del Sur. Le pide el veto, como recuerda La Unió, que incide en que así debe actuar el Gobierno, al tiempo que expresa sus dudas «por el desinterés que en la práctica muestra el ministerio».

Dice también la ministra que confía en que las exportaciones citrícolas sudafricanas se mantengan en niveles bajos en noviembre, aventurando que sus envíos tienen «una disminución drástica a partir de octubre». Sin embargo eso es así hasta ahora, pero cabe temer que amplíen calendarios con nuevas variedades y mayores producciones, solapándose con la cosecha española. Si no, no se entendería el gran esfuerzo del 'lobby' sudafricano por convencer a tantos políticos y tantas administraciones en Europa para extender el calendario de concesiones, como así ha sucedido ante la pasividad general.