La hucha de las pensiones se agotará en diciembre de 2017

Diciembre de 2017. Es la fecha en la que se agotará la hucha de las pensiones según el gobierno en funciones. El déficit acumulado del 1,7% habrá dejado casi vacío el Fondo de Reserva de la Seguriad Social y hará imposible el abono de la paga extra de navidad. A finales de 2015 la hucha contaba com 31.481 millones, pero se quedará en poco más de 13.500 millones a finales del presente año. Un sistema insostenible según los expertos.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en funciones, José Manuel García-Margallo, ha afirmado que a su juicio el modelo para el sistema de pensiones "ha caducado" y ha añadido que hay que "cambiar el modelo de financiación huyendo de la ecuación en la que las pensiones se paguen con las cotizaciones".

A pregunta de los asistentes en un almuerzo-coloquio organizado por el Grupo Joly en Los Barrios (Cádiz), Margallo ha afirmado que "las pensiones son un coste más que hay que meter en la ecuación en donde estén todos los gastos sociales y pagarlo con todos los impuestos".

"Si no cambiamos eso, es obvio que si hay menos cotizaciones y más pensionistas la hucha se agotará, por tanto estamos en un cambio de filosofía", ha apuntado el ministro de Asuntos Exteriores, que ha añadido que "esta es una de las grandes reformas que habría que hacer y para la que sería necesario que todos remásemos en la misma dirección".

En este sentido, Margallo ha señalado que ya tras las elecciones de diciembre era partidario de un gobierno de coalición PP-PSOE-Ciudadanos y si esa fórmula, "ya descartada", no era posible, "hubiera sido partidario de un gobierno PP-C's con 170 escaños, que tampoco parece posible".

Así, ha afirmado que "lo que va a haber es una investidura en la que el PP va a tener que gobernar con 137 escaños sin tener amarrado el presupuesto, y sin presupuesto no podemos hacer las reformas que Bruselas nos ha exigido para cumplir con el déficit".

No obstante, ha confiado en "el patriotismo y el sentido común de PSOE y C's" para "llegar a acuerdos para resolver esos problemas, y los acuerdos los vamos a tener que resolver día a día, que no es la situación más cómoda para un gobierno". "El entendimiento con el PSOE y con Ciudadanos me parece capital", ha manifestado Margallo, que no ha querido entrar en el debate interno del PSOE, al que ha deseado "suerte".