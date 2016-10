Goirigolzarri aplaza una eventual fusión entre Bankia y BMN a mediados de 2017

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha aplazado una eventual integración con el también banco público BMN a mediados del próximo año, al tiempo que ha aprovechado para aclarar que aún "no se ha hecho ningún número" en cuanto a ajustes de plantillas y oficinas derivados de esta operación.

"Los análisis de los estados financieros todavía no los hemos comenzado. No hemos ningún número. Vamos a tener tiempo", ha explicado Goirigolzarri en el marco de los encuentros empresariales organizados por la CEOE y Cepyme. La Comisión Europea no permite a Bankia adquirir entidades hasta junio de 2017, por lo que el presidente de la entidad ha agregado: "Demos tiempo al tiempo".

Goirigolzarri ha reafirmado que una fusión Bankia-BMN tiene "mucho sentido industrial", puesto que la operación permitiría a Bankia entrar en mercados en los que tiene una presencia "escueta" y además generaría sinergias. "Para que un proyecto se plasme, además de la lógica industrial tiene que tener lógica financiera", ha subrayado, para después reiterar que no maneja "cifras" sobre una posible reestructuración de plantillas y oficinas.