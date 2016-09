Malestar en el PP por la designación de Soria para el Banco Mundial

En el preciso momento en el que el Congreso rechazaba ayer la investidura de Mariano Rajoy, saltaba la alerta. El Ministerio de Economía comunicaba la decisión del Gobierno de proponer al exministro José Manuel Soria como alto cargo del Banco Mundial. La indignación no sólo se extendía por los grupos parlamentarios, tampoco en el PP acabó de entenderse. "Quiero pensar que no es verdad, y si lo es, lo más suave que se me ocurre es vergüenza ajena", trasladaba Rosa Valdeón, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, en las redes sociales. Esta mañana, su presidente regional, Juan Vicente Herrera, se sumaba a la crítica en las puertas de la sede nacional del PP: "No me apriete usted demasiado, sabe que mi opinión política de José Manuel Soria es manifiestamente mejorable".

La falta de sintonía entre el dirigente castellano leonés y el extitular de Industria es públicamente conocida, especialmente tras su guerra abierta a cuenta del carbón. Pero Herrera no ha sido el único en deslizar su malestar.

La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, que ha hecho bandera de la regeneración política en el PP de Madrid, ha optado por desmarcarse. "Es un tema que tendrán que explicar quienes le hayan nombrado, yo de ese tema no me voy a pronunciar", ha replicado antes del inicio del Comité Ejecutivo Nacional convocado por Mariano Rajoy para cerrar las filas en su partido tras la investidura fallida.

Soria se vio abocado a dimitir como ministro y a abandonar toda su actividad política el pasado mes de abril tras saltar a la luz su relación con los llamados 'Papeles de Panamá' y su participación en empresas radicadas en paraísos fiscales. Ahora, el Gobierno lo rescata en un momento político delicado y cuando Rajoy se encuentra lejos de tener garantizaba su reelección como presidente.