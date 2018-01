Williams retrasa su vuelta y Sastre acelera la suya Jueves, 11 enero 2018, 01:03

Latavius Williams no regresará a Valencia el 15 de enero, como estaba previsto, sino que retrasará su vuelta unos días. Así lo confirmó ayer Vidorreta, antes de aclarar que forma parte de su tratamiento actual: «Tenemos informes pero es mejor no moverlos ahora. Va a seguir con un proceso de inmovilización pero preferimos seguir las pautas que se marcan porque nos dicen que las cosas van mejor, ojalá sea así». Quien sigue acelerando para reaparecer es Sastre. El balear ha aumentado las cargas de trabajo para recuperar la fuerza en la muñeca derecha y, si no hay ningún contratiempo, su horquilla de regreso son dos semanas, aunque podría acortarse.