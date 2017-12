Baloncesto | Valencia Basket Rafa Martínez: «He vivido en vestuarios que dejaron de creer y éste no es el caso» Rafa Martínez sonríe a la Fonteta tras anotar un triple ante el Delteco GBC. / acbphoto El capitán del Valencia Basket se une al mensaje de Mulero en apoyo de Vidorreta: «No tenemos ninguna duda, no se ha visto un equipo que baje los brazos» JUAN CARLOS VILLENA Valencia Martes, 26 diciembre 2017, 00:58

El Valencia Basket vuelve hoy a los entrenamientos en la Fonteta, tras el pequeño parón navideño que ha otorgado el aplazamiento de su partido de la ACB ante el Unicaja para el 2 de enero, para preparar el partido que le enfrentará el jueves al Panathinaikos en la Euroliga. Una nueva oportunidad para acabar con la pesadilla de las diez derrotas consecutivas.

-¿Han superado ya el mazazo de la derrota ante el Zalgiris?

-Estuvimos peleando por la victoria y al final no nos la llevamos, como nos ha pasado en muchos partidos de la Euroliga. Creo que nos pesó llevar tantas derrotas consecutivas. Tenemos que intentar olvidarnos de esa racha, seguir adelante y no nos queda otra cosa que animarnos, unirnos y seguir trabajando.

-¿Entienden el malestar creciente de la afición, que expresó su descontento con el equipo?

-Entiendo una parte porque no estamos acostumbrados a perder tantos partidos. Nunca hemos tenido una racha así y es normal ese descontento porque había mucha ilusión puesta en la Euroliga. En la ACB no se nos puede decir nada porque estamos segundos de la Liga pero es cierto que en la Euroliga teníamos todos mucha ilusión, los aficionados y nosotros. Ahora mismo está complicada pero tenemos que seguir porque quedan muchos partidos.

-¿Notan ese estado de nervios?

-La sensación dentro de la pista no es que el público esté siempre disgustado. Es verdad que en algún momento sí que lo escuchas, es normal, pero el día del Zalgiris creo que nos animaron durante los cuarenta minutos. Es cierto que al final del partido sí que cada uno expresó su opinión, no es la primera vez que lo he vivido ni será la última, con lo que hay que respetar a todo el mundo, seguir adelante y estar unidos.

-¿Cómo se sale de esa espiral?

-Somos novatos en este formato y tenemos que poner los pies en el suelo y saber que esto lo tenemos que sacar remando todos juntos. Es necesario que consigamos una victoria en la Euroliga, si es en casa mejor, para romper esta dinámica.

-¿El vestuario tiene dudas con Txus Vidorreta o confían en su trabajo?

-No tenemos ninguna duda porque no se ha visto un equipo que baje los brazos o que tenga desgana. Al contrario, en la ACB hemos ganado nueve partidos. Si ese fuera el clima del vestuario estaríamos muy mal en las dos competiciones. Hay partidos que se nos escaparon en la Euroliga que de haberlos ganado nos hubieran dado desconfianza.

-Usted ha vivido situaciones dentro del Valencia Basket donde sí que existía esa desconexión.

-He vivido en vestuarios que dejaron de creer y este no es el caso. Es algo que se nota y la gente que viene a la Fonteta desde hace muchos años también sabe cuando un equipo está fuera del todo. Nosotros, dentro de las dificultades que tenemos, tenemos que seguir compitiendo.

-Dicen los que entienden que lo que cansa no es jugar muchos partidos sino perderlos.

-A nadie le gusta perder por eso tenemos que remar en la misma dirección. Vuelvo a repetir que si hubiéramos sacado alguno de esos partidos de Euroliga que se nos escaparon en el último momento las sensaciones serían totalmente diferentes. También a nivel de juego porque cuando un equipo tiene confianza puede ganar más partidos.

-¿Por dónde pasan los objetivos a corto plazo en el torneo ahora que la lucha por el playoff de la Euroliga parece un imposible?

-Cuando pasen las semanas esperamos ir recuperando gente porque nos hará un equipo mucho más fuerte. Está claro que el nivel de exigencia, de forma inconsciente, es más alto porque venimos de ganar una Liga y jugar tres finales. Es normal que la gente pida más y nosotros también. Pero es algo más complicado. Somos campeones de la ACB y de la Supercopa y es más difícil llevar una situación así. Tenemos que centrarnos en que los partidos de Euroliga nos sirvan para competir y sacar ese trabajo en la ACB.

-¿La acumulación de lesiones ha sido la clave del 3-11 en Europa?

-Tener tantos lesionados es un problema. No nos gusta hablar mucho de eso porque puede sonar a excusa pero cuando juegas un partido tan importante como el del Zalgiris, que todo el mundo quería ganar, dándolo todo y tienes un base que se pone con dos faltas en tres minutos es muy complicado, y más cuando no tienes tiempo para preparar las cosas. Ya tienes dudas de si entrenas duro o no con los que quedan, por si se lesiona otro. Cuando tienes a catorce o quince puedes hacer rotaciones o entrenar más duro.

-Están cayendo un gran porcentaje de jugadores que disputaron el Eurobasket. ¿Es casualidad?

-Con el calendario tienen que hacer algo porque es una pena, al final los que salimos perdiendo somos los jugadores. Te juegas el físico y el baloncesto, en muchos casos, es una carrera de diez años donde tienes que aprovechar al máximo.