Vives, sobre la marcha de Pedro Martínez: «Es un cambio que sorprende» El base se moja con el posible fichaje de Oriola con el Barça: «Sería una pérdida pero siempre hay que respetar la decisión de un jugador» JUAN CARLOS VILLENA Valencia Jueves, 13 julio 2017, 18:40

El Nike Campus en Andorra sigue marcando la agenda informativa del Valencia Basket. Si ayer fue Pierre Oriola el que visitó sus instalaciones, reconociendo el interés del Barcelona por pagar el millón de euros de su cláusula, hoy le ha tocado a Guillem Vives. El base ha valorado las declaraciones del que sigue siendo su compañero: "Todas las decisiones son respetables, estaría muy contento si siguiera en Valencia porque creo que nos hemos entendido muy bien en la pista. Para mí sería una pérdida pero siempre hay que respetar la decisión de un jugador. Veremos que pasa".

Con respecto a su verano, el base ha reconocido que su situación contractual también "tuvo momentos" (en relación a la cláusula de 300.000 euros que el Barcelona decidió no pagar) y que finalmente "me quedo", en referencia al Valencia Basket. Por cierto, ha mandado un mensaje hasta el Palau al hablar de la convocatoria con la selección: "Se que el Eurobasket está complicado y si no entro dormiré tranquilo. Voy recuperado y perfecto de forma. Voy a luchar por un hueco". Recuperado y perfecto de forma, un aviso a navegantes para la 'excusa' del tobillo que se esgrimó en Barcelona para no pagar su libertad, cuando estaba todo casi cerrado.

Vives también se ha mostrado claro con respecto al cambio de Pedro Martínez por Txus Vidorreta, aunque ha ponderado que lo importante es que la gran mayoría de jugadores que hicieron campeón al Valencia Basket continúan en el equipo: "Es un cambio que sorprende porque hemos ganado la Liga pero la directiva, junto con Pedro Martínez, escogieron una cosa que nosotros no podemos decidir. Hicimos un buen baloncesto y seguimos muchos jugadores, tenemos muchas ganas de seguir ganando. La clave de nuestro equipo es que hicimos un grupo muy bueno en el vestuario. Entre todos nos animamos y motivamos en los momentos duros. Tenemos un grupo especial". Con respecto a la próxima temporada en la Liga Endesa, se ha mostrado ambicioso: "Aún cuesta asimilar lo que conseguimos, fue algo histórico. Ganar la Liga en tu pista con la afición volcada es un una experiencia inolvidable. Ahora defendemos el título y con máxima ambición".