Vives jugará en el Barça y el Valencia Basket quiere atar la renovación de Diot Guillem Vives celebra el título de Liga junto a San Emeterio, Sikma y Diot. / txema rodríguez El club catalán ultima el contrato con el base, pagará los 300.000 euros más impuestos y los taronja se centran en convencer al francés JUAN CARLOS VILLENA Jueves, 22 junio 2017, 01:44

valencia. El Valencia Basket dio por perdido a Guillem Vives desde que ejecutó el lunes la ampliación unilateral de su contrato. Suena duro, es verdad, pero es la realidad. El conjunto taronja estaba obligado a ejercer esa opción puesto que de no hacerlo tenía penalización y, además, perdería de todos modos la opción del tanteo y de haber sacado un traspaso encubierto como ocurrió con la marcha de Pau Ribas. El contrato del base tenía esa cláusula de 300.000 euros más IVA durante cinco días que el Barcelona no va a dejar escapar. Tal y como informó ayer Mundo Deportivo, el Barcelona y el jugador ultiman un contrato que, además, no será muy distinto al que ya estaba redactado hace un año y que tuvo que tirarse a la papelera por la defensa del Valencia Basket de la cláusula de 1,5 millones de euros. Ese fue el motivo que permitió que Vives haya disputado la presente temporada de taronja. Por cierto, no fue mala decisión al final puesto que en la Fonteta ha ganado la Liga Endesa y en Barcelona no hubiera pasado del sexto puesto.

Los plazos son muy claros y la entidad taronja estará atenta a que se cumplan a rajatabla. Si el Barcelona, que ya tiene atado a Heurtel, ingresa los 300.000 euros más impuestos antes del viernes por la noche el club de Juan Roig no tendrá nada que hacer. La reunión de Mulero con el agente de Vives, Manel Bosch, pudo ser premonitoria. El jugador se marchó de vacaciones sin asegurar que fuera a cumplir de taronja la temporada 17-18. Lo hizo en declaraciones a este periódico: «Estamos muy unidos y el proyecto sigue. Esperemos que todo vaya bien para que pueda seguir aquí». Lo que sí quiso resaltar el jugador es el compromiso que ha tenido pese a comenzar el año con el sabor agridulce de haber dejado escapar un tren: «Es normal que hubiesen dudas al comenzar la pretemporada, lo entiendo, pero lo que importa es lo que pasa en la pista. Desde el primer minuto lo he dado todo por el club y he demostrado que me he sentido muy querido. Con el primer esguince me arriesgué, luego pensé que estuve un poco loco, pero lo hice por mis compañeros. Lo volvería a hacer».

La prioridad del Valencia Basket es renovar a Antoine Diot. El club, tal y como confirmaron fuentes oficiales a esta redacción, ultima la oferta de ampliación de contrato para el base. Txus Vidorreta ha dado luz verde a la operación porque lo considera importante para el proyecto de la próxima temporada en la Euroliga. Antes de comenzar las vacaciones, el francés confesó a varios compañeros que su deseo es quedarse en el Valencia Basket. Siempre y cuando, es evidente, se llegue a un acuerdo que satisfaga a las dos partes. Los clubes tendrán cuatro días, del 24 al 27 de junio para presentar ofertas cualificadas a los jugadores que acaben contrato para poder inscribirlos en el derecho de tanteo en el caso de no llegar a un primer acuerdo. Para esas fechas, Diot ya tendrá en su mesa la de Valencia Basket para continuar de taronja. El francés es uno de los caramelos del verano y equipos de Euroliga como el Unicaja han mostrado interés.

Otra de las decisiones que tienen que consensuar Mulero y Vidorreta es si se realiza una oferta por Van Rossom o se le deja libre. El base confirmó a Efe que está a la espera: «El club todavía no me ha dicho ni sí ni no. A mí me apetece seguir, está claro. Siempre lo he dado todo en la pista. Vamos a jugar la Euroliga y me gustaría. No depende sólo de mí».