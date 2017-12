Vives es duda al recaer de su bursitis en el tobillo izquierdo Miércoles, 20 diciembre 2017, 23:57

Guillem Vives recayó el martes en Madrid de su lesión en el tobillo izquierdo, donde arrastra desde principios de noviembre una bursitis que le ha obligado a jugar varios de los partidos que ha disputado el Valencia Basket desde entonces infiltrado. Tras sentir el dolor a mediados del tercer cuarto ya no volvió a pista. Vidorreta tuvo que utilizar a San Emeterio como base para dar un corto relevo a Van Rossom. El catalán no entrenó ayer y volvió en el AVE con una leve cojera producto del esfuerzo. Con Sergi García en la recta final de su recuperación no es descartable que Vives vuelva a forzar puesto que el siguiente partido será el 28 de diciembre.