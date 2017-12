Valencia Basket Vives no jugará ante el Zalgiris por lesión Van Rossom se queda como único base al recaer el catalán de su bursitis en el tobillo JUAN CARLOS VILLENA Valencia Jueves, 21 diciembre 2017, 20:24

Guillem Vives no jugará esta noche el partido de Euroliga ante el Zalgiris en la Fonteta. El base no ha podido comenzar la sesión de entrenamiento al no superar el dolor en su tobillo izquierdo con el que volvió, con una evidente cojera, del partido ante el Real Madrid. En un lance del tercer cuarto, tras un frenazo brusco al bajar a defender, volvió a notar un fuerte dolor en el tobillo izquierdo por la bursitis que arrastra desde principios de noviembre. Su baja deja a Van Rossom como único base ante el conjunto lituano, con lo que Vidorreta deberá utilizar a San Emeterio, Green o Abalde como segundo director de juego.

El técnico ha comparecido con gesto serio ante los medios de comunicación antes del entrenamiento y ha mandado un mensaje claro con respecto a las aspiraciones reales en la Euroliga, con un balance de 3-10 y de nuevo cinco bajas (contando al inédito hasta el momento Sergi García): "La matemática está difícil ya con tres victorias en trece partidos. Ya no ayudan. No tenemos que afrontar los partidos con una idea de final porque además está demostrado que no nos ha ido bien. Tenemos una oportunidad de romper una racha negativa y pasa por mejorar en algunos aspectos defensivos donde no estamos siendo sólidos desde que Vives lleva dos meses tocado y desde que contamos con la ausencia de Sastre. Tenemos que aprender a competir sufriendo porque luego tendremos la oportunidad de disfrutar con la Euroliga".

Pese a todo, el vasco ha reconocido que la plantilla afronta la cita "con ganas de hacer un buen partido en primer lugar ante un rival muy difícil que está jugando muy bien en la Euroliga. Con muchas ganas de obtener un triunfo que corte la racha negativa". Con respecto a las bajas, volvió a incidir en el lastre que ha supuesto la corta pretemporada para los jugadores que han disputado el Eurobasket. Algo que también han sufrido equipos como el Real Madrid: "La constante es que siempre tenemos que rehacer la rotación cada ocho o diez días. No tenemos la cotinuidad con diez jugadores. Cuando la tuvimos fue con nueve y fue en octubre y nos permitió construir algo más. Casi siempre las dificultades vienen con jugadores que no han hecho la pretemporada. Si nos damos cuenta Green, Doornekamp, Thomas, Pleiss o Rafa Martínez son los que no se han perdido los partidos. Eso nos tiene que hacer pensar".