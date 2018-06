Vidorreta: «Si el Valencia Basket desea que continúe habrá que hablar de cosas internas» EFE El Valencia Basket trasladará en los próximos días al vasco la decisión con respecto a su futuro JUAN CARLOS VILLENA Valencia Sábado, 2 junio 2018, 18:02

El Valencia Basket lleva en estado de shock desde las 00.15 horas del sábado, donde consumó su eliminación de la Liga Endesa a manos del Gran Canaria y, por consiguiente, su adiós a la Euroliga. El actual campeón de la ACB dejará de serlo en las próximas semanas y la primera decisión que se tendrá que tomar en los despachos es si se ofrece la renovación a Txus Vidorreta o se le comunica que termina su relación con el club.

El técnico vasco, dejó claras sus intenciones en una rueda de prensa que bordeo la una de la madrugada: «La decisión está en manos del club, tengo que aceptar lo que decidan. Me gustaría seguir y más después de que quedarme fuera así. Siempre pensé que llegaba para estar tiempo. Si desean que continúe habrá que hablar de algunas cosas internas porque ya he tomado conciencia de algunos aspectos que podemos mejorar«.

Con respecto a la temporada, rodeado de todos sus ayudantes, el técnico ponderó el trabajo del año: «Me he dejado la piel, creo que he hecho un gran trabajo con mi equipo técnico y mis jugadores, que merecen mucho la pena». Incluso en la posibilidad de que le llegue una propuesta de la FEB para convertirse en el seleccionador en el caso de que Scariolo, que tiene contrato hasta 2020, abandone el puesto para volver a un banquillo de club, antepuso la opción de continuar en el Valencia Basket: «Si no me han renovado y por el camino surge la selección, claro que lo cojo, pero antes de todo eso me gustaría continuar en el Valencia Basket».