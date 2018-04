Baloncesto | Valencia Basket Vidorreta sigue anhelando un fichaje para el Valencia Basket Txus Vidorreta, entrenador del Valencia Basket, durante un partido. / Efe El técnico ha confirmado que la fecha de regreso de Guillem Vives no está clara JUAN CARLOS VILLENA Valencia Jueves, 5 abril 2018, 17:42

El Valencia Basket recibe mañana al Maccabi en la Fonteta, en el partido que cerrará su participación en la Euroliga, aunque toda la actividad del club está enfocada al verdadero objetivo de la temporada, que llegará en el playoff de la Liga Endesa con una plaza para la Copa de Europa. Para ello, el aspecto físico puede ser clave. Txus Vidorreta ha confirmado hoy que la lesión de Guillem Vives sigue sin plazo estimado de vuelta: No tenemos fecha de vuelta. La realidad es que el caso de Guillem está todavía un poco en el aire. No sabemos si vamos a poder contar con él o no y tenemos que esperar unos días, veremos qué sucede con él en los próximos 7-10 días. Ese plazo va a ser importante y también que Fernando (San Emeterio) no recaiga. Eso es algo que condiciona mucho la actualidad del equipo, no sólo ahora sino en los últimos meses en los que ha enlazado cuatro lesiones de manera consecutiva«.

El técnico dejó claro el pasado viernes en Atenas, en declaraciones a Gestiona Radio Valencia, que en su opinión el Valencia Basket debería mirar el mercado en el caso de que el aspecto físico de la plantilla no mejora de cara al playoff. Hoy ha vuelto a reafirmarse: «Desde hace tiempo es un deseo personal mío porque llevamos todo el año igual y ya estamos en abril. Hay muchos jugadores que arrastran problemas y eso hace que esté preocupado todo el año. Alguna de las cosas que se han dicho es que tenemos una plantilla larga y al final qué íbamos a hacer cuando tuviéramos a todos los jugadores. La realidad es que estamos pasada la primera semana de abril y sigo teniendo ausencias muy importantes. Esto me lleva ocupando mentalmente todo el año, pero estamos tratando de llevarlo con la mejor de las caras«.

Al respecto, volvió a incidir en el mazazo que supuso para el grupo las bajas, en cadena, de Van Rossom, Vives y San Emeterio, que no jugará mañana ante el Maccabi y es duda para el domingo ante el GBC: «Hace dos semanas veía al equipo muy bien, cogiendo velocidad de crucero y perdimos cuatro jugadores en esa semana, es como que te viene alguien con el mazo. Con lo que nos tenemos que quedar es que hoy terminamos una muy buena semana de trabajo, en la que no hemos tenido ningún contratiempo. Y esa es la línea en la que el equipo cuando eso sucede, normalmente siempre tiene una velocidad más, enlaza buenos resultados. Voy a pensar exclusivamente en ganar el partido de mañana, que creo que es muy importante acabar con buen sabor de boca esta participación en la Euroliga».