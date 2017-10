Vidorreta: «De Rudez queremos que aporte su capacidad de abrir el campo» 00:37 El croata ya se entrena con el Valencia Basket a la espera de que llegue el trasfer para ser inscrito en la ACB y la Euroliga JUAN CARLOS VILLENA Valencia Viernes, 27 octubre 2017, 12:41

El Valencia Basket recibe esta noche en la Fonteta al Unicaja, a partir de las 21 horas, en el cuarto partido de la Euroliga, donde los taronja tratarán de seguir con su buena racha en la competición sumando su tercera victoria. Quien no estará disponible es el nuevo fichaje taronja, Damjan Rudez, aunque el ala-pívot ha monopolizado el interés en la sesión de tiro que han realizado esta mañana los valencianos. El club está a la espera de que llegue hoy su transfer para poder inscribirlo en la ACB y que pueda debutar el domingo frente al Gran Canaria. Vidorreta confía en que en dos semanas el jugador, que acaba de aterrizar en el equipo, ya estará totalmente integrado a la dinámica y los sistemas: "Lo que se trata ahora es que conozca a sus compañeros pero no veremos al verdadero Damjan hasta dentro de quince días. Queremos que nos aporte sus virtudes, que es el conocimiento del juego, de la Liga Endesa y del basket europeo y en segundo lugar su capacidad para abrir el campo y anotar desde el triple". El Valencia Basket no ha tenido que realizar ningún pago al CAI Zaragoza por su retorno a España porque, en su momento, Rudez compró su libertad para marcharse a la NBA.

Sobre el partido, el técnico vasco ha incidido en el cansancio acumulado para ambos equipos pero también en la dinámica positiva con el que llegan sus jugadores a la cita frente a los malagueños: "Los dos equipos hemos tenido que hacer un gran esfuerzo el miércoles pero nosotros llegamos con mucha ilusión porque estamos jugando bien y cuando un equipo juega bien se siente fuerte. Tenemos una oportunidad de sumar el tercer triunfo y lo vamos a intentar hacer hoy. Cuando te vas de viaje y ganas la vuelta es muy alegre. El equipo está con buen ambiente y buenas sensaciones pero necesitamos seguir con el mismo nivel del concentración porque el Unicaja lo va a poner muy difícil".

Vidorreta confirmó que Green y Doornekamp podrán disputar el partido aunque con molestias. "El dedo de Erick está de muchos colores", indicó con respecto al americano, que sufrió una luxación en el meñique de la mano derecha frente al Baskonia. El canadiense acabó el encuentro con un fuerte golpe en la cadera.