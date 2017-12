Vidorreta: «La recuperación de Sastre va más lenta» Txus Vidorreta, durante la rueda de prensa. / VBC El técnico del Valencia Basket admite que está sólo centrado en los jugadores que tiene disponibles para la importante doble cita de Euroliga de esta semana JUAN CARLOS VILLENA Madrid Lunes, 18 diciembre 2017, 19:06

"La recuperación de Joan Sastre va más lenta, si digo la verdad no lo sé". La frase la ha pronunciado Txus Vidorreta esta tarde antes del último entrenamiento del Valencia Basket previo al viaje a Madrid, que realizará el equipo por primera vez el día de partido fuera de casa. Acto seguido, el vasco ha justificado la respuesta: "Sabemos que va a estar de baja de larga duración y cuando está un jugador de baja de larga duración lo que estoy es más pendiente de lo que tengo. Con Sergi García tampoco tenemos una fecha concreta, de momento no ha pisado la cancha con el equipo con lo cual está semana no lo tendremos".

Joan Sastre sufrió una fractura del hueso pisiforme de la muñeca derecha, con inflamación del nervio cubital, tras el duro golpe que sufrió en un lance del partido ante Olympiacos el pasado 30 de noviembre tras una dura falta de Papapetrou. El parte médico indicó que estaría alrededor de un mes con la muñeca inmovilizada y que, una vez retirada la protección, comenzaría los ejercicios de rehabilitación. Es decir, una previsión mínima de mes y medio que le lleva a mitad del mes de enero de 2018 para comenzar a trazar su regreso. La respuesta sobre Sastre el "va más lenta" llegó tras valorar la mejora del tobillo de Guillem Vives, que está jugando infiltrado las últimas semanas puesto que lleva arrastrando un esguince, sin parar de competir, desde inicios de noviembre:

"Ayer le vi un poco mejor físicamente a partir del descanso con respecto al resto de partidos, incluso el del Estrella Roja. Está mejorando. Siempre está dando un nivel alto en su primera entrada, e incluso en la segunda, pero a partir del descanso le está costando más. Ayer le vi un poco mejor y espero que sea una buena señal y pueda ayudar al equipo al equipo en los segundos tiempos en los dos partidos de esta semana en Euroliga", reconoce Txus Vidorreta.

Con respecto al partido de mañana ante el Real Madrid, el técnico valoró que su equipo lo afronta como una buena oportunidad para acabar con el mal sueño de las ocho derrotas consecutivas en la Euroliga: "Tenemos que gestionar esa motivación de saber que estamos jugando bien y que hemos hecho muy buenos partidos en Euroliga que no hemos rematado. Con eso es con lo que tenemos que convivir, hemos jugado muy bien fuera de casa en los últimos partidos y tenemos que seguir esa línea. El partido ante el Gipuzkoa fue un pequeño paso y tenemos que agarrarnos a ellos para que en el partido de Madrid si estamos por delante podamos obtener un triunfo que, lógicamente, necesitamos".