Vidorreta: «Si queremos competir en la Euroliga tenemos que ir a plantillas de catorce o quince» Txus Vidorreta, durante un encuentro de la presente temporada con Valencia Basket. / Juan J. Monzó El técnico confirma que mañana volverá a contar con cinco bajas frente al Panathinaikos, puesto que Sergi García no llega a tiempo de debutar JUAN CARLOS VILLENA Valencia Miércoles, 27 diciembre 2017, 18:12

El Valencia Basket volverá a tener mañana ante el Panathinaikos las mismas cinco bajas que ante el Zalgiris, puesto que Guillem Vives estará parado hasta que no supere su bursitis en el tobillo izquierdo y Sergi García, que no ha completado ningún entrenamiento con el equipo, tampoco llega a tiempo de disputar los partidos de esta semana. Así lo ha confirmado esta tarde Txus Vidorreta en la Fonteta: "El Valencia Basket no tiene una crisis de resultados sino de lesionados, que ya dura más de tres meses y que está afectando, en primer lugar, a nuestra afición porque quiere que el equipo gane, en segundo lugar a nuestros jugadores porque estamos perdiendo confianza y en tercer lugar al entrenador, que al final es el responsable de cómo juega un equipo y que lo tiene más difícil si le faltan sus dos bases y uno y medio de sus cincos. Para mí el baloncesto se fundamenta en la aportación que te puedan dar tus unos y tus cincos y a partir de ahí puedes crecer. Dubljevic está mermado, no entrenó hasta ayer donde completó la mitad".

El técnico ha vuelto a recordar que las bajas no sólo están mermando la rotación en los partidos sino la calidad de los entrenamientos: "Tenemos una realidad que no es sólo las bajas de los partidos sino cómo entrenamos durante la semana, estamos teniendo hasta ocho jugadores con problemas por semana desde el 2 de noviembre, que no terminan los entrenamientos aunque luego puedan jugar. Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles para cualquier club y tenemos que estar todos juntos para intentar obtener una victoria en Euroliga lo antes posible porque seguro que eso a todos nos va a dar mucha más confianza".

Sobre la participación de Rudez, ha afirmado que mañana podría tener una nueva oportunidad, tras salir de la rotación: "Es un jugador que fichamos con un contrato temporal en un momento donde teníamos de baja a San Emeterio y Sastre. Es cierto que al principio, porque tenía que adaptarse al equipo, y luego porque no cuajaron sus actuaciones en las oportunidades que se le dieron ha salido de la rotación. En el aspecto positivo tengo que decir que sus últimos entrenamientos han sido buenísimos y por lo tanto vuelve a estar en condiciones de alargar la rotación".

Sobre el futuro, donde el entrenador hasta la fecha tiene un contrato que le une al Valencia Basket hasta junio de 2018, ha lanzado un mensaje en clave de club: "Las bajas donde nos merman es en la Euroliga. Estoy aprendiendo un montón este año, de lo que necesitamos en los próximos años para poder ser más competitivos. A veces se aprende más perdiendo que ganando. Me encantaría ganar pero tengo muy claro lo que necesitamos para que no se repitan en los próximos años una racha de resultados como ésta. En primer lugar salud pero también otras cuestiones que abordaremos porque yo, con este periodo de aprendizaje, las tengo clarísimas".

Es decir, cambios en la estructura de plantilla donde ha dado alguna pincelada: "Darnos cuenta del extremo atleticismo que tiene la Euroliga. Una cosa es verlo en la tele y otra ver la capacidad atlética que están teniendo por ejemplo jugadores que juegan en las posiciones dos, tres y cuatro en el Estrella Roja o en el Zalgiris, a nivel atlético y físico. Es algo de lo que tenemos que aprender. Todos los equipos españoles tenemos que darnos cuenta de que en este formato de Euroliga no nos sirven plantillas de doce jugadores al uso. Tenemos que plantearnos que si queremos competir en al Euroliga, teniendo en cuenta el nivel que tiene la Liga Endesa, la más dura de las ligas europeas, tenemos que ir a plantillas de catorce o quince jugadores. Sólo el Real Madrid lo ha entendido claramente y es el único que está manteniendo el nivel en la Euroliga".