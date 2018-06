Vidorreta tiene opciones

valencia. El Valencia Basket tuvo ayer una primera toma de contacto con Txus Vidorreta, escenificada en la comida de despedida de la temporada que celebró la plantilla, que tan sólo tuvo las ausencias de Diot y Pleiss, que ya se encuentran fuera de España. El técnico vasco compartió mesa con el consejero delegado taronja, Paco Raga, y el director deportivo, Chechu Mulero. Los dos dirigentes confirmaron a este periódico que aún no se ha tomado la decisión sobre la continuidad del entrenador y que la misma aún puede prolongarse durante los próximos días. La ausencia de unanimidad es, de facto, una puerta abierta a la renovación puesto que la eliminación en los cuartos de final de la ACB, y la consiguiente pérdida de la Euroliga, no es el único factor que se está poniendo en la balanza. El trabajo del cuerpo técnico, que ha tenido que lidiar con las 281 ausencias por lesión no sólo en los partidos sino en las sesiones de entrenamiento, es la otra cara de la moneda. Un aspecto que destacó ayer Pleiss en su mensaje de despedida del curso en su cuenta de Twitter al hablar de una campaña «con demasiadas lesiones». En la conclusión final se ponderarán ambos aspectos para comunicarle a Vidorreta, a lo largo de la semana, la decisión.

Uno de los argumentos de la línea interna que aboga por renovar una temporada al técnico se basa en ayudar a estabilizar el proyecto, donde en la última década no se ha logrado encontrar a ningún entrenador que se logre asentar en la entidad. Cambiar de modelo, un año después de decir adiós a Pedro Martínez, sería quemar de nuevo otro cartucho. El ejemplo del técnico catalán también está encima de la mesa. En el verano de 2016, tras su primera temporada al frente del Valencia Basket, se decidió dar una segunda oportunidad al entrenador pese a no conseguir el objetivo de la Euroliga tras quedar apeado en el Last 32 de la Eurocup, el peor resultado de la historia del club en competiciones europeas. Aquella apuesta terminó con el Valencia Basket jugando en la temporada siguiente las tres finales de las competiciones que disputó y conquistando el título de la ACB. En ese debate están inmersos los responsables de la planta noble de la Fonteta, donde la figura de Juan Roig delega la decisión final en la valoración de Raga y de Mulero.

Por su parte, el doctor Cugat operará hoy en Barcelona a Rafa Martínez de su rodilla derecha por el método de la artroscopia. El capitán taronja entrará en el quirófano sin tener ningún contrato firmado para la temporada 18-19. La intención del club es no comenzar a resolver el futuro de la plantilla, como las opciones de Van Rossom y Pleiss, hasta no saber el nombre de su entrenador para el próximo curso.