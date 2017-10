Vidorreta: «Llegamos en buena disposición para visitar Estambul y Moscú» Dubljevic y Abalde no se entrenarán con el equipo hasta mañana en Turquía por el desgaste de los últimos cinco partidos JUAN CARLOS VILLENA Valencia Martes, 31 octubre 2017, 13:47

El Valencia Basket viajará mañana a Estambul para visitar el jueves a partir de las 18:45 hora española, en la cuarta jornada de la Euroliga y con un balance de 3-1, al actual campeón de Europa, el Fenerbahce. Para la cita, si no hay ningún contratiempo en la sesión de esta tarde, Vidorreta recuperará a San Emeterio y podrá disponer por primera vez en Euroliga de Rudez, aunque el técnico ha reconocido que la participación del croata dependerá del desarrollo del encuentro. Abalde y Dubljevic no se han entrenado en la vuelta al trabajo tras el partido frente al Gran Canaria por precaución, por el desgaste al que han sido sometidos en los últimos cinco partidos, que acabaron con cinco victorias. Hasta mañana por la tarde en Estambul no volverán con el equipo.

Vidorreta se ha mostrado optimista con respecto a afrontar una nueva prueba en el calendario, la que le va a llevar al Valencia Basket a visitar de forma consecutiva dos de las pistas más complicadas de la Euroliga, la del Fenerbahce y el CSKA: "Siempre vamos a ir partido a partido pero llegamos en una buena disposición, con tres victorias y una derrota, a visitar dos de las canchas más complicadas del baloncesto europeo. Peor hubiera sido estar 2-2 o 1-3. El trabajo del equipo y su rendimiento nos hace ser optimistas con respecto a la competitividad que estamos demostrando y tener muy claro en el foco que tenemos que hacer las cosas muy bien porque son dos equipos que penalizan las ventajas de las que disponen. Ahí está el secreto de los grandes equipos europeos".