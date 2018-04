Baloncesto | Valencia Basket Vidorreta da por finalizada la temporada de Latavious Williams El técnico del Valencia Basket confirma que espera al fichaje del pívot «entre el martes y el miércoles» JUAN CARLOS VILLENA Valencia Viernes, 27 abril 2018, 12:15

Latavious Williams no volverá a ponerse la camiseta del Valencia Basket esta temporada. Así de contundente se ha mostrado esta mañana Txus Vidorreta al respecto, tras la recaída de la lesión en la tibia derecha del americano. Aunque el parte médico de ayer no entró a valorar el tiempo de recuperación el técnico ha querido zanjar, de forma contundente, el tema: «Hemos dedicado a hablar más minutos de él en ruedas de prensa que minutos ha disputado. Hemos tenido mala suerte, sobretodo el jugador, porque siempre algo complicado. Le deseo que se recupere para el futuro, por él mismo porque no tenemos ningún problema con 'Tay'. Es una situación que nadie quiere para un jugador profesional. Le deseamos que se recupere lo más rápido pero tenemos la sensación de que está acabada la temporada para él».

La lesión de Williams, y la de Tibor Pleiss, obliga al Valencia Basket a realizar un movimiento en el mercado. Vidorreta ha confirmado que el deseo del club es tener al nuevo pívot entrenando con el equipo en unos días: «Hemos vivido de Dubljevic y Pleiss está fuera hace varias semanas. Estamos en la lucha pero no es la mejor condición. La obligación es luchar por el máximo sin excusas pero sabiendo la realidad que todos sabemos. Estamos en el mercado de forma efectiva y nos gustaría tener un jugador aquí el martes o el miércoles, ese es el objetivo que me he marcado con Chechu Mulero, otra cosa es que lo consigamos». El vasco, no obstante, se ha mostrado optimista con respecto a las opciones del alemán de llegar al inicio de las eliminatorias por el título: «Creemos que Pleiss va a estar en el playoff aunque ya sabemos lo que significa una fascitis». Con respecto al perfil de jugador que se busca en el mercado, el entrenador taronja también ha sido muy claro: «Sólo con la ausencia de Tibor Pleiss el cuatro encajaba en el puzzle pero ahora sumando la de Latavious Williams también estamos decantados en buscar un cinco pero, al final, será el mejor jugador posible que encontremos en la posición de pívot».