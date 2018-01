Vidorreta exige dos fichajes Txus Vidorreta charla ayer con Chechu Mulero en presencia del delegado Alfonso Castilla. / jesús signes El Valencia Basket tiene a media plantilla de baja a dos semanas de la Copa del Rey JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Martes, 30 enero 2018, 23:55

El Valencia Basket evitó ayer una situación que hubiera sido, a la vez, surrealista y el mejor símbolo de la locura física en la que se ha convertido su temporada. Con la certeza de que San Emeterio no llegaba a tiempo de disputar el partido de mañana frente al Anadolu Efes, tras resentirse en Santiago de un golpe en la rodilla que arrastra desde Kaunas, la plantilla disponible para Txus Vidorreta en Estambul se redujo a nueve, puesto que Dubljevic, Vives, Diot, García, Van Rossom y Williams siguen de baja. La normativa de Euroliga exige un mínimo de diez jugadores, de los dados de alta por cada equipo (un máximo de 16 sin contar los Sub 20), para poder firmar un acta. El club envió la documentación del base del filial Luis Ferrando para cumplir la ley, pero activó el Plan B por si había algún problema con el papeleo, sacando otro visado. En el caso de que Ferrando no hubiera llegado a tiempo de ser inscrito, el Valencia Basket hubiera tenido que obligar a uno de los lesionados, San Emeterio era una opción, a viajar a Turquía para evitar que se le diera el partido por perdido. Demoledor.

El base valenciano se subirá hoy al avión junto a Hlinason y Puerto para, junto a los siete jugadores del primer equipo que quedan sanos, disputar el partido de mañana en la Euroliga. Siete lesionados, récord en una temporada nefasta que había tenido picos de seis, y siete activos, puesto que con la marcha de Rudez la plantilla ha bajado a catorce. A dos semanas para comenzar la Copa del Rey, el Valencia Basket tiene a la mitad de su plantilla lesionada... y a un octavo jugador, Pleiss, que viaja hoy a Estambul después de estar parado dos días para que mejorara de una fascitis plantar.

Si algo no se le puede negar a Txus Vidorreta es la mano izquierda que está teniendo en sus ruedas de prensa con el drama, continuado, de las lesiones. Este mismo escenario la pasada temporada hubiera volado el club por los aires a golpe de 'raje'. Pero todo tiene un límite. Ayer, sin subir el tono de voz, el técnico exigió dos fichajes, no sólo un base sino un interior, y dejó caer que alguno de esos movimientos debería haberse realizado antes: «Queremos tener a dos jugadores lo antes posible y estamos viendo la evolución del trabajo de Latavious. Es imprescindible tener a dos jugadores lo antes posible porque, si no, no vamos a tener tiempo de reconstruir el equipo para la Copa del Rey. De cara a la Copa vamos muy justos con Williams, por eso creo que necesitamos a dos jugadores. No es mi estilo lamentarme pero todos somos conscientes de que si hubiéramos tenido ya alguno aquí ahora estaríamos en mejor condición».

Vidorreta incidió en la premura de tener dos jugadores más en la rotación: «Según mi criterio necesitamos los dos jugadores, el base y un interior, porque las lesiones generan lesiones. Lo estamos viendo durante toda la temporada. Necesitamos a dos jugadores pero es mucho más importante en esta semana poder cerrar el base». Ni Dubljevic ni Sergi García llegarán a tiempo de jugar frente al Betis y son duda para los partidos ante el CSKA y en Burgos. ¿Y Latavious Williams?. Ayer realizó carrera y lanzó algo a canasta. Sigue siendo una incógnita.