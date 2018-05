Valencia Basket Vidorreta no descarta a Van Rossom y Rafa Martínez para Andorra El técnico confirma que los informes indican que Diot no llega al playoff JUAN CARLOS VILLENA Valencia Viernes, 18 mayo 2018, 13:03

El Valencia Basket disputa mañana frente al Barcelona en la Fonteta, a partir de las 21.15 horas, un partido decisivo para calibrar las opciones de los taronja de subir posiciones, puesto que si ganan de más de cinco se asegurarán como mínimo la tercera plaza. El playoff comienza en nueve o diez días, dependiendo si el primer partido será el domingo 27 o el lunes 28, con lo que el aspecto físico ya es decisivo. Al respecto, Txus Vidorreta no ha descartado la opción de que Van Rossom y Rafa Martínez estén listos para viajar el próximo miércoles a Andorra y disputar el jueves el último partido de la Liga Regular. Un aspecto que, por cierto, el técnico ha declarado que ha trastocado algo los planes: «No sé si no había ninguna posibilidad de adelantar la jornada, otras veces se ha hecho. Lo que más nos ha preocupado es que nos ha tocado un viaje complicado, no tanto por la distancia sino por las conexiones de volver a Valencia para que no nos pese a nivel físico de cara al inicio del playoff en casa».

Con respecto al base belga, Vidorreta ha incidido en que está en la fase final de la recuperación de su pequeña lesión muscular: «Soy optimista, hay razones para ser optimistas con Van Rossom. Está haciendo un buen trabajo. La lesión se produjo hace sólo nueve días y no está recuperada al cien por cien, pero casi. Soy optimista de cara a que pueda llegar al playoff y si todo sigue en el proceso en el que estamos de su recuperación pudiera trabajar antes del partido en Andorra y llegar a jugar».

Rafa Martínez, tras evolucionar de su lesión en la rodilla gracias a los factores de crecimiento aplicados por el doctor Cugat en Barcelona, ya ha empezado a correr. Este fin de semana aumentará las cargas de trabajo de forma individual para el lunes incorporarse al trabajo de grupo. Su prueba definitiva. «En su caso tenemos que tener más precaución porque la rodilla está inestable y tenemos que ver cómo evoluciona a esa primera carga que va a tener este fin de semana trabajando por su cuenta ajeno al grupo. Si no se produce ningún contratiempo ya introducirle en el equipo y valorar después de los entrenamientos del lunes y el martes la evolución de la rodilla después de la carga de trabajo. Si es buena y teniendo en cuenta que hablamos de Rafa Martínez, que es un jugador con una capacidad de superación increíble, de sacrificio extraordinaria soy optimista también. Los dos jugadores van a poner todo de su parte, comprometidos y liderando al equipo si es posible desde el partido de Andorra», ha precisado Vidorreta.

Con respecto a Diot, que ya realiza ejercicios en pista en solitario a buen ritmo, el vasco ha confirmado que los informes médicos siguen indicando que está descartado para que juegue en lo que queda de temporada: «Estamos muy cerca del playoff, las noticias que tengo es que no podemos contar con él. Hasta ahora lo que se nos ha transmitido es que no llega al playoff. Hay tres jugadores que están descartados salvo cambio sorprendente».