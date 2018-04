Vidorreta descarta a Latavious Williams para lo que resta de temporada Vidorreta habla con Latavious Williams. / miguel ángel polo El pívot no tiene fecha de regreso tras recaer de su lesión en la tibia mientras que el objetivo con Pleiss es que esté listo para el playoff J. C. VILLENA Sábado, 28 abril 2018, 00:52

valencia. «Hemos dedicado a hablar más minutos de él en ruedas de prensa que minutos ha disputado». Txus Vidorreta dejó ayer una de las frases de la temporada para referirse a la situación de Latavious Williams, que no volverá a ponerse la camiseta del Valencia Basket esta temporada. Así de contundente se mostró el técnico del Valencia Basket al respecto, tras la recaída de la lesión en la tibia derecha del americano y sabedor de que, como en el parte médico oficial no aparecía ningún plazo de recuperación concreto, de nuevo se iba a convertir en una pregunta recurrente en las próximas semanas. El entrenador quiso atajar el asunto de forma definitiva y pasar página: «Hemos tenido mala suerte. Le deseo que se recupere para el futuro, por él mismo porque no tenemos ningún problema con 'Tay'. Es una situación que nadie quiere para un jugador profesional. Le deseamos que se recupere lo más rápido pero tenemos la sensación de que está acabada la temporada para él».

La lesión de Williams, y la de Tibor Pleiss, obliga al Valencia Basket a realizar un movimiento en el mercado. Vidorreta confirmó que el deseo del club es tener al nuevo pívot entrenando con el equipo la próxima semana, para que pudiera debutar el domingo 6 de mayo en Fuenlabrada: «Hemos vivido de Dubljevic y Pleiss está fuera hace varias semanas. La obligación es luchar por el máximo sin excusas pero sabiendo la realidad que todos sabemos. Estamos en el mercado de forma efectiva y nos gustaría tener un jugador aquí el martes o el miércoles, otra cosa es que lo consigamos. Al final, será el mejor jugador posible que encontremos en la posición de pívot». El objetivo con Pleiss es que esté recuperado de su microrrotura en la fascia plantar antes del inicio del playoff, previsto para el 27 de mayo.