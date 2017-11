Vidorreta: «Tenemos cosas que aprender» Txus Vidorreta. / efe El técnico destaca el gen competitivo del equipo taronja pero reconoce el poderío físico del conjunto turco en los momentos clave R. D. ESTAMBUL. Viernes, 3 noviembre 2017, 00:28

La derrota no dejó un buen sabor de boca a Txus Vidorreta, aunque el entrenador alabó las buenas sensaciones del equipo. «El balance del partido no es malo, pero hay muchas cosas de las que aprender, aunque el espíritu, el carácter y el gen competitivo nuestro ha quedado demostrado, he percibido nerviosismo en la grada, han visto que somos un equipo duro de batir. El poderío físico de estos jugadores es grande, han marcado la diferencia los jugadores de gran perfil atlético que nosotros no tenemos, eso no está en nuestro debe, sino en la gran plantilla de ellos», aseguró ayer, en declaraciones a Gestiona Radio Valencia.

«La segunda falta que señalan de 'Dubi' no tiene ningún sentido. Son dos decisiones que nos fastidiaron, el marcador no hace justicia, aunque el Fenerbahce es justo vencedor. Tenemos que aprender y mejorar. Es el campeón de Europa, nos han metido triples en momentos claves, hay que ajustar la defensa, y nosotros en el último cuarto no hemos sido conscientes de que debíamos hacer daño con el juego interior, ha sido una pena. Ahora vamos a Moscú con los deberes hechos, el balance de victorias es bueno», comentó Vidorreta sobre la temporada que están realizando en Euroliga.