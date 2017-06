Venganza deportiva para Olmos El técnico no olvida lo ocurrido en el Palau Blaugrana en el primer punto de aquella serie: «Siempre sentiré que no nos dejaron ganar» El Valencia Basket quiere cerrar la herida de la final de 2003 frente al Barça de Pesic JUAN CARLOS VILLENA Viernes, 9 junio 2017, 01:09

Paco Olmos (Valencia, 1970), atiende a LAS PROVINCIAS desde San Juan, Puerto Rico, mientras intenta cuadrar los horarios de entrenamiento de los Vaqueros de Bayamón para poder ver por internet el primer partido de la final entre el Real Madrid y el Valencia Basket. Con seis horas de diferencia, hay que sincronizar los relojes. Esa ilusión por no perderse la segunda final liguera del equipo de su tierra define el carácter de Olmos, el entrenador que llevó al entonces Pamesa a disputar la primera hace catorce años. «Ha pasado mucho tiempo para jugar de nuevo una final de la ACB pero lo bueno es que el club se ha mantenido en la elite, en los puestos de arriba», reconoce el técnico. El hilo conductor de las dos finales es que, previamente, se había conseguido por méritos deportivos una plaza para la Euroliga. Hay barreras que no cambian aunque haya pasado casi una década y media: «El esfuerzo de los treinta años de historia se ha visto recompensado en volver a tener un billete de Euroliga por derecho propio. Mantenerse ahí debe ser la línea definitiva para el Valencia Basket».

El 19 de junio de 2003 quedó grabado para siempre en el recuerdo de Olmos. Fue la fecha del primer partido de la final liguera frente al Barcelona de Pesic... y de Navarro, Fucka, Bodiroga, Jasikevicius o el nuevo hombre fuerte de la sección, Nacho Rodríguez. El 76-74 final reflejó un partido igualado pero el arbitraje en los últimos minutos, con dos antideportivas (intencionadas en aquella épica) consecutivas y una falta no señalada de Jasikevicius sobre Rodilla cuando el edetano se disponía a culminar una contra, marcaron el desenlace. «Te aseguro que aún lo tengo en la cabeza», confiesa el valenciano que tampoco olvida la tensión que se vivió en la zona mixta con su rueda de prensa explosiva, donde llegó a felicitar de forma irónica al Barça por el título (pusieron ese día el 1-0): «Nunca he sido de declaraciones fuertes y altisonantes pero en aquel partido pasaron muchas cosas. Sabíamos que ese partido era clave para nuestras opciones porque ese Barcelona era un trasatlántico. Nosotros hicimos todo por ganar y no pudimos».

El técnico apela «a las segundas oportunidades» para afrontar desde la distancia el duelo por la final que el ahora Valencia Basket disputará frente al Real Madrid. Su gran deseo es que Pedro Martínez no tenga que pasar por un trago tan amargo como el que le tocó gestionar a él: «Aquello quedó en la hemeroteca. Por mucho que pasen catorce años o treinta siempre sentiré que no nos dejaron ganar. Fue obvio porque íbamos como perita en dulce y cuando vieron que podíamos ganar contra ellos pues siempre se impone la ley del más fuerte».

La pesadilla de aquel 19 de junio no acabó para el valenciano hasta la madrugada del 20, puesto que tuvo que lidiar con la división interna que provocaron sus duras declaraciones tras el partido en el Palau. De ese episodio prefiere no hablar: «Fue una noche muy dura y demasiado larga en el hotel. Prefiero mirar siempre hacia delante y todo aquello se queda para la historia interior». El ahora técnico en Bayamón, donde cumple su segundo ciclo de la temporada tras la competición exitosa en México, defiende el trabajo de Pedro Martínez al frente del conjunto taronja, más allá de las críticas que haya podido tener en momentos puntuales del año: «Soy valenciano y reconozco que tenemos nuestra idiosincrasia. Somos demasiado difíciles y solemos exigir más de la cuenta. La carta de presentación de Pedro Martínez es su trabajo, las tres finales, el tener un equipo unido, con mucho producto nacional a primer nivel. Hay que valorar el trabajo de todo su cuerpo técnico y sus jugadores porque han demostrado que supieron levantarse después de un varapalo como fue la final de la Eurocup. Son un equipo solido y que demuestra carácter».

Olmos remarca durante varios momentos de la conversación la importancia del primer partido de la serie, el que se disputa esta tarde, puesto que de sacar la victoria el Valencia Basket se aseguraría disputar sus opciones de ganar la Liga delante de su afición: «La Fonteta está demostrando que cada vez es mas difícil ganar allí para los rivales. Los últimos minutos de los partidos ante el Baskonia se demostró es presión. Jugar en casa se ha convertido en un fortín de seguridad para el equipo y de complejidad para los que la visitan. En esa comunión con los aficionados veo al Valencia Basket muy a gusto. La historia marca que en una serie de playoff el primer partido es la ocasión perfecta para dar el golpe, y más si lo juegas fuera de casa. Tienen que poner toda la intensidad como si fuera una final única».

Los botes del balón sobre el parquet alertan de la presencia de sus jugadores, que quieren comenzar el entrenamiento. Su último recuerdo es para su equipo. El de la final de la ACB de 2003: «Fue un grupo que puso todo el orgullo hasta el último día, desde Oberto lesionado del tobillo a Víctor Luengo que era el que lideraba la raza del equipo».