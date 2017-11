Valencia Basket | Rudez y San Emeterio debutan en la Fonteta Damjan Rudez disputará su primer partido en la Fonteta, tras debutar en la Euroliga. / Damián Torres El croata, Rudez, disputará su primer partido en casa, como San Emeterio esta campaña, frente a uno de los colistas de la Liga Endesa LAS PROVINCIAS Valencia Domingo, 5 noviembre 2017, 17:24

El Valencia Basket recibe en casa al San Pablo Burgos a las 18:00 horas en la séptima jornada de la Liga Endesa.

El conjunto taronja llega de jugar contra el Fenerbahce en Estambul el pasado jueves por lo que Txus Vidorreta tendrá que variar las rotaciones para dar más descanso a los habituales. Además el técnico ya cuenta con Damjan Rudez, quien jugará su primer partido en la Fonteta, y con San Emeterio, recién incorporado tras su lesión.

Del Valencia Basket estarán: Guillem Vives, Erick Green, San Emeterio, Will Thomas, Dubljevic, Abalde, Van Rossom, Rudez, Rafa Martínez, Tibor Pleiss, Doornekamp y Hlinason.

Del San Pablo Burgos, Pedro Martínez contará con: Corey Fisher, Gaulius, Álex Lópex, Huskic, Thompson, Schreiner, Sedekerskis, Barrera, Javier Vega, Sáiz, Edu Martínez y Dos Anjos.

LA PREVIA

El Valencia Basket recibe esta tarde al San Pablo Burgos en la Fonteta, en un partido que fue retrasado de hora al principio de la semana, lo cual permitirá al conjunto de Vidorreta tener unas horas más de descanso tras la vuelta de Estambul, donde el jueves disputó un partido de máxima exigencia física frente al Fenerbahce de Obradovic. El cuerpo técnico taronja ha incidido en las dos sesiones previas que ha tenido el equipo para preparar el envite frente a los castellanos en el respeto que no hay que perder a ningún rival, por más que cualquier comparación realistas entre ambos equipos sitúe al Valencia Basket como claro favorito para la victoria.

Desde ese máximo respeto, lo que es incuestionable es que los valencianos afrontan la cita con la necesidad de descargar de minutos a la rotación de diez jugadores que se exprimió en las cinco victorias consecutivas en menos de dos semanas. Algo que, además, no quita ninguna opción de triunfo, puesto que si algo tiene la plantilla confeccionada por los valencianos es a doce jugadores que no bajan el nivel de la plantilla. El partido se presenta como una buena oportunidad para que Damjan Rudez vaya asimilando los sistemas de Vidorreta, tras debutar de forma testimonial en Estambul. También lo será para San Emeterio, que aunque parezca increíble hoy disputará su primer partido de la temporada en la Fonteta. El cántabro se lesionó en Las Palmas en la Supercopa y no volvió hasta el jueves, en territorio turco. El internacional, que disputó 20 minutos con 11 puntos frente al actual campeón de la Euroliga, afronta la cita con una máxima ambición al estrenarse frente a su público, como confesó antes de viajar a Turquía.

Esas dos piezas no son las únicas donde Vidorreta puede 'rascar' descansos a los más cargados de minutos. Abalde, tras cargar las pilas, y Rafa Martínez, que acumula 15 minutos por partido en la Liga Endesa y en la última cita europea tan sólo disputó diez, son otros dos candidatos a tener 'minutada' en la visita de uno de los dos equipos que presentan un balance de 0-6 en el inicio de temporada.

El San Pablo demostró en la última jornada que está dando pasos en busca de un primer triunfo que le permita afrontar con más optimismo su duro estreno en la Liga Endesa, al perder 95-100 frente al Real Madrid. La gran referencia de los castellanos es Deon Thompson. El americano, tras su paso por Galatasaray y Estrella Roja, promedia en el inicio de temporada 11,5 puntos, 6,2 rebotes y 15 de valoración. Frente al equipo de Laso se fue a los 20 puntos, con un 8 de 11 en tiros de dos. En el equipo burgalés, el tercero mejor de la competición en rebote ofensivo pero la peor defensa, sobresale la figura de Gaulius. El lituano fue el verdugo del Valencia Basket de Perasovic en la Euroliga de 2014 con el Neptunas.