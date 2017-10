«De Valencia no sólo me llevé amigos sino una familia» Ibon Navarro posa con Txus Vidorreta. / acbphoto/ J. Bernal Ibon Navarro tiene claro que los taronja han subido de nivel: «Ya no es un equipo incómodo para los grandes sino uno de ellos» J. C. VILLENA Lunes, 23 octubre 2017, 00:08

Ibon Navarro (Vitoria, 1976), afronta en Murcia una nueva oportunidad para demostrarle al planeta ACB que debe ser, por méritos propios, uno de los entrenadores que ya no salga de la 'rueda' de la Liga Endesa. Como Carles Duran, su paso por el banquillo de la Fonteta (como ayudante de Olmos y Perasovic) de permite tener una visión más que interesante del crecimiento del club. «Desde hace varios años hay una semilla germinando. En la gestión están muy preparados para estar al máximo nivel, no sólo por el respaldo de Juan Roig sino por cómo se hacen las cosas. A nivel deportivo todo el mundo es consciente de lo que es Chechu Mulero. No se si recuerdo a alguien que tenga una capacidad de análisis y de conocimiento como tiene él. La base de gestión y deportiva es brutal, de primer nivel, y se están viendo los frutos, con el equipo llegando a finales y ganando títulos», admite a este periódico.

«Esto ya lo he vivido en Vitoria con el Baskonia», sentencia para definir lo que ahora mismo es el Valencia Basket en la ACB: «Ya no es un equipo que haya llegado y que sea incómodo para los grandes sino que es uno de ellos. Ha ganado una Liga, una Supercopa y ha estado en las últimas cuatro finales. Está en todo. Ya no es un recién llegado que resulte un estorbo para los grandes, ya es un de tú a tú. Es lo que se llama un equipo de Euroliga». Navarro habla con convicción y con ese poso especial que le han concedido su mujer Almudena y su hijo Aritz. Lazos de por vida. «De Valencia, no sólo me llevé muchos amigos sino una familia. No miento si digo que es mi segunda casa. Me gusta volver, no sólo por el tema familiar sino porque me encuentro muy a gusto», sentencia.

El conjunto taronja afrontó ayer en Murcia otro partido con menos de 48 horas de descanso tras su cita de Euroliga, aunque el vitoriano considera que el cansancio se notará más en semanas como la que viene ahora, con dos partidos europeos: «Lo que más influye es que no pueden pensar en el encuentro de la ACB casi hasta 24 horas antes, mientras que los equipos que no juegan en Europa tienen toda la semana para prepararlo y te pueden pillar. No es fácil aguantar el nivel de motivación y concentración durante todo el año». Su actual equipo el UCAM, está disputando la Champions de la FIBA. Los once equipos de esta temporada suponen un récord. «Ahora mismo el que juega en Europa es porque quiere», destaca el técnico, que considera que esta circunstancia ha abierto un universo a explorar para la llamada clase media: «Jugar entre semana es bueno. Con el tiempo desgasta pero es bueno tener ese ritmo de competición. Tienes el peaje de los viajes y de no poder entrenar pero te permite dar minutos a jugadores menos habituales o rodar a los de cantera».