Valencia mueve ficha por Oriola

Valencia Basket no da por perdido a Oriola, pese a que el Barcelona ha mostrado el interés por fichar al pívot catalán en las últimas horas. El club taronja trabaja en la posibilidad de renovar al jugador para que continúe formando parte del proyecto que comandará esta temporada Txus Vidorreta.

Valencia quiere hacerse fuerte a la hora de negociar posibles salidas de jugadores que considera importantes en su plantilla. Para que Oriola haga las maletas hacia Barcelona, el club taronja exigirá la cláusula de rescisión de un millón de euros. Sólo así dejará la Fonteta un pívot que ha sido muy importante en el esquema de Pedro Martínez. Oriola ha jugado treinta partidos esta temporada y ha sumado un total de 220 puntos. El bueno hacer del pívot se ha saldado con 235 puntos de valoración. Por eso se ha convertido en un jugador clave para el futuro de Valencia Basket, que va a intentar retenerlo hasta el final. Una de las posibilidades pasa por renovarlo -termina contrato al final de la temporada que viene- para que sea fundamental en el proyecto de Euroliga.

La nueva propuesta contractual conllevaría una mejora salarial y, en función de eso, un aumento de la cláusula de rescisión. El Valencia Basket, que aumentará en dos millones su presupuesto de cara a la próxima temporada, tiene margen económico para negociar con sus jugadores clave. De hecho, la renovación de Bojan Dubljevic, la estrella del equipo, refleha la capacidad de maniobra de la dirección deportiva que gestiona Chechu Mulero. Si Oriola quiere irse, sabe que el Barcelona tendrá que pasar por caja.

El Valencia Basket es el defensor del título y entra de lleno en la Euroliga, la competición más importante a nivel continental. Juan Roig, dueño del club, ya dijo que iba a preparar un «superequipo», y por eso Mulero quiere darle a Vidorreta las mejores piezas.

Por otro lado, la Euroliga puede traer novedades de cara a la temporada 2018/19. Ayer, cuando se hizo oficial la lista de equipos, se votó a favor de la participación de cinco conjuntos españoles cuando la normativa permite un máximo de cuatro conjuntos del mismo país. Unicaja, como ganador de la Eurocup, y Valencia Basket, como vencedor de la ACB, entran en una competición que será difícil que vuelva a tener tantos equipos de un país.

Los conjuntos no españoles mostraron sus reticencias a que hubiera tantos equipos de un mismo territorio. Por eso, si al año que viene se repitiera la situación, es fácil que el ganador de la ACB -siempre que no sean Real Madrid, Barcelona y Baskonia- se quedaría fuera y primaría el título de la Eurocup. La Euroliga ya ha dado a conocer los dieciséis equipos que se disputarán el torneo. Además de los once equipos con licencia federativa, son cuatro conjuntos los que han conseguido el billete: Valencia Basket, Unicaja, Estrella Roja y Brose Bamberg.