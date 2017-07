El Valencia Basket ultima el fichaje de Augustine mientras asume la marcha de Oriola Guillem Vives, en el Nike Camp de Andorra. / Nike Camp / Núria Liras Vives se pronuncia en Andorra sobre el pívot de Tàrrega: «Sería una gran pérdida pero siempre hay que respetar la decisión de un jugador» JUAN CARLOS VILLENA Viernes, 14 julio 2017, 01:34

valencia. El Valencia Basket no va a esperar a la decisión final del FC Barcelona con Oriola para planificar su juego interior. No le hace falta, puesto que ya está buscando dos jugadores que suplan las bajas de Kravtsov y Sikma. En la entidad de la Fonteta asumen la marcha del pívot de Tàrrega y que en los próximos días llegará la notificación del pago del millón de euros de su cláusula por parte del Barça. Eso sí, el doble precedente con Vives les hace mantener la cautela mientras no llegue el pago a la cuenta.

James Augustine, según pudo confirmar esta redacción por fuentes conocedoras de la operación, está ultimando su regreso a la Fonteta. Su opción está activa desde la decisión de prescindir de Kravtsov aunque es cierto que también podría cubrir la más que posible marcha de Oriola, tal y como informó ayer Radio Esport. Augustine ha quedado libre del CSKA y ya recibió una oferta del Valencia Basket el pasado verano antes de recalar en el equipo de Moscú. El americano reconoció entonces a LAS PROVINCIAS que la Fonteta siempre es una opción: «Volver al Valencia Basket es una de las opciones y me encantaría. Es mi casa y es una ciudad que me encanta. A nivel deportivo es una oferta interesante». Un año después se trata del actual campeón de la ACB con una plaza en la Euroliga.

Mientras Mulero sigue planificando la plantilla, el Nike Camp en Andorra marca la agenda informativa. Si el miércoles fue Oriola el que visitó sus instalaciones, reconociendo el interés del Barça por pagar el millón de su cláusula, ayer le tocó a Vives. El base valoró las declaraciones del que sigue siendo su compañero: «Todas las decisiones son respetables, estaría muy contento si siguiera en Valencia porque nos hemos entendido muy bien en la pista. Para mí sería una pérdida pero siempre hay que respetar la decisión de un jugador. Veremos que pasa». El base confirmó que no saldrá este verano de la entidad taronja y se mostró claro con respecto a la marcha de Pedro Martínez: «Es un cambio que sorprende porque hemos ganado la Liga pero la directiva, junto con Pedro Martínez, escogieron una cosa que nosotros no podemos decidir. La clave de nuestro equipo es que hicimos un grupo muy bueno en el vestuario. Entre todos nos animamos en los momentos duros. Tenemos un grupo especial».