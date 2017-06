El Valencia Basket ultima la renovación de Bojan Dubljevic hasta 2020 Dubljevic, en la grada de la Fonteta. / damián torres Las conversaciones están tan avanzadas que el anuncio puede llegar durante el desarrollo de la final de Liga ante el Real Madrid JUAN CARLOS VILLENA Jueves, 8 junio 2017, 00:07

«El año que viene vamos a hacer un equipazo». Cuando Juan Roig pronunció esta frase a pregunta de LAS PROVINCIAS, el lunes por la noche tras la clasificación del Valencia Basket para la final de la ACB, sabía de lo que hablaba. El conjunto valenciano quiere que su primer fichaje de Euroliga se llame Bojan Dubljevic. El club y el jugador, tal y como pudo confirmar ayer esta redacción, están ultimando una ampliación de contrato de tres temporadas, con lo que si se consuma el jugador sellará su futuro como taronja hasta junio de 2020. Las conversaciones están tan avanzadas que, incluso, podría hacerse oficial la extensión durante el desarrollo de la final frente al Real Madrid. De producirse, sin duda, sería el primer golpe de efecto del Valencia Basket con su estrenado sello de Euroliga.

El deseo del jugador ha sido clave para el comienzo de la negociación y para su firma si no se tuercen los famosos últimos flecos. Su contundente titular de «en España sólo quiero jugar en el Valencia Basket, ni en el Barcelona ni en el Real Madrid» fue una declaración de intenciones. El gran peligro para la entidad de la Fonteta era el baloncesto turco. En la última Final Four, celebrada en Estambul, volvieron a aparecer las ofertas mareantes de uno de los baloncestos más emergentes. Con el billete en la Euroliga en el bolsillo, y sabedores del interés del jugador en quedarse, el Valencia Basket no ha querido perder el tiempo. Atar a su estrella, el jugador más querido por la Fonteta, será el primer golpe de efecto de la próxima temporada.

«Estoy muy contento»

Dubljevic fue unos de los jugadores que ayer participó en el habitual 'media day' que rodea a las finales y no dudó en reconocer lo avanzado de la renovación y un deseo particular, poder rubricar esa ampliación de contrato levantando un título: «Mi sueño era quedarme en Valencia y estoy muy contento. Si todo acaba bien sería muy bonito celebrar esa renovación que se está hablando con un título de Liga». El montenegrino fue más allá, puesto que tiene claro que no sea la última vez que estampe su firma en un documento con el conjunto taronja. «Ojalá pudiera retirarme en el Valencia Basket. Mi sueño es ahora jugar toda mi carrera aquí», sentenció.

El objetivo más inmediato del pívot el luchar por uno de sus deseos desde que aterrizó en España en 2012, que no es otro que el ganar una ACB. Lo expresó en la última presentación de la Liga, a finales de septiembre, y aunque mucha gente no se tomó en serio aquella frase de ir a luchar por el título lo cierto es que ha tomado fuerza: «Ahora seguro que nadie piensa que estoy loco. Nueves meses después vamos a jugar la final de la Liga y tenemos la ilusión de ganarla. Estamos muy orgullosos de disputarla después de catorce años que el Valencia Basket no lo hacía. Para nosotros esto es mucho pero no queremos parar ahora. Queremos dar nuestro máximo y el primer objetivo es buscar una victoria en Madrid». El jugador montenegrino tiene claro que en unos días brindará por su renovación.